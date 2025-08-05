قمصان أندية «أدنوك للمحترفين» تروي الحكاية قبل «صافرة البداية»



معتصم عبدالله (أبوظبي)



أطلقت أندية دوري أدنوك للمحترفين «سباق الألوان» مبكراً، بالإعلان الرسمي عن أطقمها للموسم الجديد 2025-2026، الذي ينطلق 16 أغسطس الجاري بمباريات الجولة الأولى، وتشهد لقاءات شباب الأهلي مع الظفرة، دبا مع الشارقة، العين مع البطائح، واتحاد كلباء مع النصر، على أن تُستكمل الجولة في اليوم التالي بمباريات عجمان مع الوحدة، خورفكان مع الجزيرة، والوصل مع بني ياس.

ونال العين قصب السبق بالإعلان عن أطقم الموسم الجديد، تزامناً مع مشاركته الأخيرة في كأس العالم للأندية بأميركا، وارتبطت القمصان الثلاثة لـ «الزعيم» بالألوان البنفسجي، الأبيض، والتركوازي، مستوحاة من تراث منطقة العين ومعالمها البارزة، وفي مقدمتها جبل حفيت، ويأتي ذلك في ظل الشراكة الممتدة مع شركة «إي أند»، الراعي الرسمي للفريق حتى نهاية الموسم، والتي تظهر علامتها التجارية على الجهة الخلفية لقمصان الفريق في المباريات المحلية.

بدوره، أزاح النصر الستار عن طقميه الأساسي والاحتياطي باللونين الأزرق والأبيض، في فعالية شارك فيها نجمه السابق عبدالرحمن محمد، إلى جانب لاعبي الفريق الحاليين، من بينهم محمد عبدالباسط ومانولو جابياديني.

ورافق الكشف عن القميص الأزرق عبارة: «من الغبيبة إلى عود ميثاء، ومن 1982 إلى 2025، شراكة تاريخية ومتجددة»، في إشارة إلى تجديد الشراكة مع «بوما الشرق الأوسط»، واصفاً الزي بـ «البصمة الكلاسيكية والبُنية التراثية».

وقبل انطلاقة الموسم، أعاد النصر العمل بشعاره التاريخي تلبية لتوجيهات الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم، رئيس النادي، واستجابة لرغبة الجماهير.

ويتميز الشعار بالشكل الدائري واللونين الأزرق والأبيض، ويحمل اسم «النصر» بالعربية والإنجليزية، وعام التأسيس 1945، ويضم حرف «V» المستوحى من كلمة «Victory»، بينما تمثل الأجزاء الزرقاء داخل الكرة الإمارات السبع، ويُزينه إكليل الغار رمزاً للانتصارات.

في الجهة الأخرى، كشف الوصل عن طقمه الأصفر اللامع، في تصميم أنيق يحمل بريقاً ذهبياً وتفاصيل دقيقة، وقال النادي عبر حسابه الرسمي: «كل خيط في قميصنا يروي حكاية مجد.. تاريخ عريق، وإرث عظيم لأسطورة تاريخية اسمها الوصل»، في إشارة إلى تعاونه المتجدد مع «بوما الشرق الأوسط».

وتُجسد أطقم الموسم الجديد لأندية دوري أدنوك للمحترفين مفاهيم الفخر، المثابرة، والتجديد، كما تمزج بين التصاميم الدقيقة والتعابير البصرية الجريئة، مع مراعاة مبادئ الاستدامة، وتعتمد بعض الشركات المصممة للقمصان على نفايات نسيج معاد تدويرها لإنتاج خامات جديدة، تحتوي على ما لا يقل عن 95% من المنسوجات والبوليستر المعاد تدويرها، في خطوة رائدة نحو إنتاج أكثر دائرية واستدامة.