سالم المزروعي: الحماس والثقة عنوان منافسات «اللقايا» في «العين للهجن»

أبوظبي (الاتحاد)

أكد سالم عبيد المزروعي، المحلل الفني لسباقات الهجن، أن أولى منافسات سنّ اللقايا في السباق التمهيدي الثاني لمهرجان العين 2025، حملت روح التحدي، كما شهد الميدان طاقة معنوية عالية من الملاك وأهل الهجن، وكان عنوانها الشغف والحماس والثقة.

وقال المزروعي: «الكل كان يترقّب انطلاقة الأشواط، والأعين تتابع كل مطية وكأنها تمثلهم، وتوزعت الفرحة بين العزب مع كل انتصار، في يوم اتسم بالندية والإثارة، والطقس كان معتدلاً، وساهم في ثبات الأداء واستقرار الانطلاق، بينما التنظيم جاء على مستوى عال من الدقة والانسيابية».

وعن الجوانب الفنية قال المزروعي: «حملت المنافسات من سنّ اللقايا إشارات واضحة إلى استعداد العزب وجاهزية المطايا لهذا الموسم، حيث شهدنا تقارباً كبيراً في التوقيتات، وأداءً متزناً في أغلب الأشواط، مع استخدام واضح للتكتيك في المراحل الحاسمة».

وأضاف: «افتُتحت المنافسات بشوط أول متوازن، قدّمت فيه الشامخة أداءً ثابتاً بزمن 4:32:14، لتكون أول من دشّن هذه السن، وتضع بصمتها كبداية موفقة في ميدان الروضة، والشوط الأول كان بمنزلة اختبار مبكر للمطايا المشاركة، وشهد التزاماً واضحاً بالخطة، ما أعطى مؤشراً على قوة المنافسة في باقي الأشواط».

وتابع: «في الشوط الثاني، تألق النادر، بزمن 4:29:95، حيث أدار الشوط بإيقاع ثابت وسيطرة واضحة في الأمتار الأخيرة، تلاه في الأداء المميز «الأنضر» في الشوط العاشر، بزمن 4:30:48، محققاً توازناً بين الانطلاق المبكر والحسم في الختام».

وقال المزروعي: «في الشوط الـ 11، برزت هدوء، بزمن 4:30:31، حيث قدّمت أداءً فنياً راقياً، وظهرت بثبات لافت في كامل مسار الشوط، أما الشوط الـ 15، فقد كان مسك الختام، وتألّق فيه الشبابي، بزمن 4:27:77، مسجلاً أفضل توقيت في هذا اليوم، بعرض قوي يعكس الجهوزية الكاملة والسيطرة من خط الانطلاق وحتى النهاية».

وقال: «من أبرز ما يمكن تسجيله في سباق اليوم الخامس هو وضوح الرؤية الفنية لدى أغلب العزب، حيث كان الالتزام التكتيكي حاضراً، وظهرت قراءة دقيقة لمسار الأشواط، خصوصاً في التعامل مع مسافة الـ 3 كم، ما أضفى على السباق طابعاً فنياً عالي المستوى».

وتابع: «كان الأداء اللافت لـ «مطفي»، في الشوط السابع هو العنوان الأبرز لهذا اليوم، حيث قدّم عرضاً متكاملاً من البداية وحتى خط النهاية، وتمكّن من تسجيل أفضل توقيت لليوم بزمن 4:26:78 دقيقة، سيطر على مجريات الشوط بثقة، وظهر عليه الجاهزية البدنية والتجاوب المثالي مع التضمير، مما جعله يتفوّق بفارق واضح، وكان الشوط الخامس عشر، الذي شهد مشاركة الشبابي، من أبرز الأشواط، حيث جاء الأداء فيه قوياً ومتصاعداً، ونجح الشبابي، في فرض حضوره منذ الانطلاقة، ما أعطى الشوط طابعاً تنافسياً خاصاً».