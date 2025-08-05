ريال مدريد يتفوق على عمالقة إنجلترا في بورصة «الأغلى»!

معتز الشامي (أبوظبي)



يتصدر الدوري الإنجليزي سوق الانتقالات، متجاوزاً ملياري يورو من حيث التعاقدات، متفوقاً بفارق كبير على بقية الدوريات، ومع ذلك، فإن النادي صاحب أغلى تشكيلة في العالم ليس في إنجلترا.

ووفقاً لموقع «ترانسفير ماركت»، يتصدر ريال مدريد قائمة القيمة السوقية، وتبلغ قيمة «الملكي» 1.37 مليار يورو، ما يجعله الأغلى عالمياً، رغم أنه ليس من بين أكبر 3 أندية إنفاقاً في سوق الانتقالات، ويدعم هذا التقييمَ المرتفعَ لاعبون رئيسيون مثل كيليان مبابي، وفينيسيوس جونيور، وفيديريكو فالفيردي، والذين تقدر قيمتهم بـ 180 و170 و130 مليون يورو على التوالي.

ورغم تعاقد ريال مدريد مع أسماء بارزة مثل ترينت ألكسندر أرنولد، الذي شارك في كأس العالم للأندية، إلا أن «الأبيض» يحتل المركز الخامس من حيث إنفاق الانتقالات، بـ 167.5 مليون يورو، ويعد الريال الأكثر إنفاقاً في الدوري الإسباني، لكنه يأتي بعد ليفربول الذي يتصدر القائمة، وتشيلسي، وأرسنال، ومانشستر سيتي.

ويعكس هذا التباين أنه في سوق تهيمن عليها حمى الدوري الإنجليزي الممتاز، فإن القيمة الحقيقية لأي فريق لا ترتبط دائماً بالمبلغ الذي ينفقه، بل بجودة وإمكانات لاعبيه.

وبعد ريال مدريد، فإن الناديين اللذين يتمتعان بأفضل قيمة سوقية هما مانشستر سيتي وأرسنال، حيث يحتل «السيتي» المركز الثاني في القائمة بقيمة 1.36 مليار يورو، كما يضم الفائز الحالي بالكرة الذهبية، رودري بقيمة 110 ملايين يورو، وتبلغ القيمة السوقية لفريق «المدفعجية» 1.32 مليار، بلاعبين مثل ديكلان رايس، والذي تقدر قيمته بـ 120 مليوناً، أو فيكتور جيوكيريس نجم الصيف والذي تبلغ قيمته 75 مليوناً.

وبذلك يحافظ «ملوك أوروبا» على أفضلية طفيفة على منافسيهم الإنجليز، متجاوزين مانشستر سيتي بـ 10 ملايين يورو، وأرسنال بـ 50 مليون يورو في القيمة السوقية.

وفي المشهد الإسباني، لا يزال برشلونة وأتلتيكو مدريد بعيدين عن اللحاق بريال مدريد، ويحتل «الكتالوني» حالياً المركز السادس في تصنيف أغلى أندية العالم «1.13 مليار يورو»، ويتقدم عليه 3 فرق من الدوري الإنجليزي، وريال مدريد، وباريس سان جيرمان، ما يُبرز الفجوة التي لا تزال تفصله عن الصدارة.

وعلى المستوى الفردي، يتضح الفارق أيضاً، رافينيا أحد أبرز لاعبي برشلونة الموسم الماضي، هو ثالث أغلى لاعب في الفريق، بقيمة 90 مليون يورو، أما في ريال مدريد، فيحتل فينيسيوس جونيور هذا المركز، بقيمة 170 مليون يورو، أي ضعف المبلغ تقريباً.

بينما الفارق مع أتلتيكو مدريد أكبر، يحتل الفريق الأحمر والأبيض المركز الخامس عشر في تصنيفات القيمة السوقية العالمية، بقيمة 578.80 مليون يورو، أي أقل من نصف قيمة ريال مدريد.

وعلى المستوى الفردي، تتضح الفجوة أيضاً، وبينما يفخر ريال مدريد بكيليان مبابي أغلى لاعب فيه بقيمة 180 مليون يورو، يُعد جوليان ألفاريز أعلى لاعب قيمة في أتلتيكو بـ 100 مليون يورو.