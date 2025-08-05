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الرياضة

لويس ميلر ينضم إلى بلاكبيرن

لويس ميلر ينضم إلى بلاكبيرن
5 أغسطس 2025 12:33

 
كوالالمبور (د ب أ)

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وقّع المدافع الأسترالي الدولي لويس ميلر عقداً لمدة ثلاث سنوات، مع خيار التمديد لعام إضافي مع بلاكبيرن روفرز، المنافس بدوري الدرجة الأولى الإنجليزي لكرة القدم «تشامبيون شيب»، قادماً من فريق هيبرنيان الأسكتلندي.
وانتقل ميلر «24 عاماً»، الذي تواجد ضمن قائمة منتخب أستراليا الصاعد لكأس العالم 2026، إلى إنجلترا بعد ثلاثة مواسم أمضاها في الدوري الاسكتلندي الممتاز.
وقال ميلر في تصريحات نقلها الموقع الإلكتروني الرسمي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم: «إنه نادٍ عريق يملك تاريخاً كبيراً، وأنا متحمس للغاية لوجودي هنا، عمري 24 عاماً، وأعتقد أن حلم كل طفل هو اللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز».
وأضاف: «من أستراليا، حيث كرة القدم ليست الرياضة الأكثر شعبية، كان الوصول إلى دوري الدرجة الأولى الإنجليزي بالتأكيد على قائمتي، وهو من الأهداف التي يجب أن أحققها إذا أردت الوصول إلى ما أطمح إليه».
وأوضح: «أعرف جيداً مدى حجم نادي بلاكبيرن وأهدافه، وما يمكن أن يحققه، وأين كان في الماضي، لديه الخبرة والمعرفة باللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز، ولهذا أنا متحمس جداً لوجودي هنا وآمل أن نصل إلى ما نطمح إليه هذا العام».
وخاض ميلر 14 مباراة دولية مع أستراليا، حيث تمكن من هز الشباك أمام منتخبي الصين وإندونيسيا خلال التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال 2026، بعدما بدأ مسيرته الاحترافية مع سنترال كوست مارينرز الأسترالي عام 2018.

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