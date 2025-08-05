أموريم يتطلع إلى قيادة يونايتد 20 عاماً

معتز الشامي (أبوظبي)

رغم انضمامه إلى مانشستر يونايتد بعقد لمدة ثلاث سنوات في نوفمبر الماضي فقط، فإن روبن أموريم مدرب اليونايتد، يستهدف البقاء لفترة أطول في «أولد ترافورد»، وصرّح روبن أموريم بأنه يتمنى أن يكون مدرباً لمانشستر يونايتد في العشرين عاماً المقبلة.

وتولى أموريم مسؤولية تدريب مانشستر يونايتد في نوفمبر الماضي، خلفاً لإريك تين هاج، لكنه قاد «الشياطين الحمر» إلى أسوأ نتائج لهم في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ موسم 1973-1974.

كما خسر الفريق نهائي الدوري الأوروبي أمام توتنهام، ليتلقى هزيمته رقم 20 في جميع المسابقات، وهي الهزيمة الأكبر له منذ خسارته 22 مباراة في موسم 1973-1974.

وتولى أموريم مسؤولية الفريق في 42 مباراة في جميع المسابقات، فاز في 17 منها (تعادل 8 وخسر 17)، بمعدل 1.40 نقطة في المباراة الواحدة، ويستعد المدرب البالغ من العمر 40 عاماً لأول موسم كامل له مع يونايتد، والذي يبدأ بمباراة افتتاحية صعبة في الدوري الإنجليزي الممتاز ضد أرسنال في 17 أغسطس الجاري.

ورغم أن المدرب البرتغالي مرتبط بعقد مع يونايتد حتى عام 2027، مع خيار التمديد لعام إضافي، فإنه يتطلع إلى البقاء لفترة أطول في النادي، وقال المدرب البرتغالي: «أريد البقاء، أريد البقاء لعشرين عاماً، هذا هو هدفي، وأنا أؤمن به إيماناً راسخاً، سيحدث شيء ما، وهذا ما يحدث دائماً في بعض الأحيان، سأكون محظوظاً، لقد حالفني الحظ كثيراً خلال مسيرتي كمدرب، وهدفي هو البقاء لسنوات عديدة».

وأضاف في حوار مع موقع النادي: «نعلم أن النتائج ستحدد ذلك، أعلم أنني استفدت من كل ما قدمته في الموسم الماضي، لكنني مستعد لبداية جديدة».

وتعني هزيمة يونايتد أمام توتنهام في نهائي الدوري الأوروبي، دخوله موسم 2025-2026 من دون مشاركة أوروبية للمرة الأولى منذ موسم 2014-2015، وفاز النادي بالدوري الإنجليزي الممتاز آخر مرة عام 2013 تحت قيادة السير أليكس فيرجسون، وكان أفضل إنجاز له في الدوري منذ اللقب الأخير موسمي 2017-2018 و2020-2021، عندما حلّ ثانياً.