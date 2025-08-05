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الرياضة

«التايكواندو» يشارك في 3 منافسات دولية خلال أكتوبر ونوفمبر

«التايكواندو» يشارك في 3 منافسات دولية خلال أكتوبر ونوفمبر
5 أغسطس 2025 14:15

الفجيرة (وام)

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أعلن اتحاد التايكواندو، اعتماد مشاركة المنتخبات الوطنية في دورة الألعاب الآسيوية للشباب «البحرين 2025»، وبطولة العالم للرجال بالصين، في أكتوبر المقبل، ودورة ألعاب التضامن الإسلامي، بالعاصمة السعودية الرياض في نوفمبر 2025.
وقال عبدالله السماحي، الأمين العام للاتحاد، إن هناك تنسيقاً بين الاتحاد والأندية في إعداد عناصر المنتخب، لضمان بلوغ أعلى مؤشرات الجاهزية البدنية والفنية، في إطار التعاون المشترك بين منظومة العمل الرياضي، ضمن استراتيجية الاتحاد التطويرية.
وأوضح أنه سيتم إجراء تصفيات لاختيار العناصر المميزة والأوزان، بإشراف الأجهزة الفنية المختصة، وذلك قبل موعد البطولات المقررة، مشيراً إلى أن الفترة المقبلة قبل انطلاق الموسم الجديد ستشهد إقامة دورات تطوير وتأهيل للحكام والمدربين، ضمن خطة الاتحاد للارتقاء باللعبة، وتعزيز مستوى تنافسيتها العالمية.

اتحاد التايكواندو
دورة الألعاب الآسيوية للشباب
الصين
البحرين
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