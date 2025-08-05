يورو: مانشستر يونايتد يستعد لموسم «ثأري»



نيقوسيا (أ ف ب)



يستعد مانشستر يونايتد لخوض موسم «ثأري» بعد أسوأ نتيجة حققها في الدوري الإنجليزي لكرة القدم منذ أكثر من خمسين سنة، بحسب قلب دفاعه الفرنسي الشاب ليني يورو.

حلّ الفريق العريق في المركز الخامس عشر، وهو الأدنى له منذ هبوطه إلى الدرجة الثانية عام 1974.

وخاض فريق المدرب البرتغالي روبن أموريم فترة إعدادية جيدة هذا الصيف في جولته الأميركية، محققاً فوزين على وستهام 2-1 وبورنموث 4-1 وتعادلاً سلبياً مع إيفرتون 2-2.

وعاد الفريق إلى مركز كارينجتون التدريبي في مانشستر، لخوض مرحلة الإعداد الأخيرة قبل انطلاق موسم الدوري الذي يفتتحه مستضيفاً أرسنال وصيف الموسم الماضي في 17 أغسطس.

وأصر يورو أن هذا الموسم «سيكون مختلفاً» بعد خيبة الموسم الماضي: «عندما تلعب مع يونايتد عليك أن تقتنع بتقديم أفضل ما لديك، أعتقد أن ما قمنا به الموسم الماضي كان خطأ من قبلنا، عندما تكون مانشستر يونايتد لا يجب أن تحتل هذا الموقع، الجميع يعرف ذلك وجميعنا ندرك هذا الأمر».

تابع ابن التاسعة عشرة: «هذا الموسم سيكون مختلفاً، سيكون ثأراً للموسم الماضي. يجب أن نتحسن».

وبعد إنفاقه أكثر من 130 مليون جنيه إسترليني (172 مليون دولار) لجلب البرازيلي ماتيوس كونيا، والكاميروني براين مبومو هذا الصيف، يرزح «الشياطين الحمر» تحت ضغط تعويض هفوات الموسم الماضي، ومن الأسماء المطروحة لتعزيز صفوفه السلوفيني بنجامين شيشكو هداف لايبزج الألماني.

وشرح يورو، القادم من ليل الفرنسي في 2024 بنحو 68 مليون دولار، التحديات التي تنتظر فريقه «نحن ناد كبير، كثيرون يريدون أن نفشل ونعرف ذلك، لكن هناك كثيرين يريدون أن ننجح ونحقق أشياء رائعة، نركز فقط على مشجعي فريقنا ولا نكترث بما يقال في الخارج».

ولم يخض يورو سوى 12 مباراة أساسياً الموسم الماضي وعانى بسبب الإصابات، ما منعه من حجز مكان أساسي في ملعب «أولد ترافورد».