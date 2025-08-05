«بناء الأجسام» يضع خطة متكاملة لتجهيز المنتخبات



دبي (الاتحاد)



وضع اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية، خطة متكاملة طويلة المدى، لتجهيز منتخباتنا الوطنية في بناء الأجسام واللياقة البدنية ومصارعة الذراعين لخوض المنافسات الدولية، وفي مقدمتها بطولة العالم للقوة البدنية، التي تستضيفها الإمارات في عجمان 2026، وبطولة العالم لبناء الأجسام في الفجيرة العام المقبل أيضاً، وبطولة العالم المقبلة لبناء الأجسام، التي تقام في السعودية نوفمبر المقبل، وبطولة غرب آسيا في البحرين أكتوبر المقبل وغيرها.

وأعلنت «صالة الماجد الرياضية» عن دعم المنتخبات الوطنية، وفتح أبوابها لاستقبال اللاعبين للتحضير والاستعدادات، حيث وجّه محمد عبدالعزيز الماجد، خبير بناء الأجسام ورئيس «صالة الماجد الرياضية»، الدعوة لجميع لاعبي المنتخبات الوطنية للقوة البدنية أو بناء الأجسام لخوض التدريبات في الصالات الرياضية الخاصة بهم، وتسخير المعدات الحديثة بخدمتهم خلال استعداداتهم للمونديال ومختلف البطولات بشكل عام، وقال الماجد: «أتيحت لي مؤخراً فرصة زيارة اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية في مقره في دبي، واللقاء مع الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس مجلس إدارة الاتحاد، ونائبه علي بن حيدر والأعضاء، وكنت سعيداً بالحفاوة التي وجدتها في ذلك اللقاء، وأتقدم بالشكر والتقدير لأسرة الاتحاد، وأتمنى لهم مواصلة النجاح في كل المحطات».

وأضاف: «التعاون مع إدارة الاتحاد لدعم لاعبي المنتخب الوطني خلال استعداداتهم للمشاركة في البطولات الدولية واجب مهم، وينعكس على نجاح المنتخب في تحقيق النتائج المطلوبة بهدف دعم الرياضة الإماراتية».