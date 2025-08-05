الثلاثاء 5 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

أموريم يجهّز مانشستر يونايتد بـ«سيناريوهات مبتكرة»!

أموريم يجهّز مانشستر يونايتد بـ«سيناريوهات مبتكرة»!
5 أغسطس 2025 17:00

 
معتز الشامي (أبوظبي)

أخبار ذات صلة
ترامب: قد أقرر عدم الترشح للرئاسة مجددًا
دوكش في طريقه من بريمن إلى برمنجهام


خلال جولته الصيفية في الولايات المتحدة، أجرى مانشستر يونايتد تحضيرات دقيقة ومكثّفة، تحت قيادة مدربه روبن أموريم، الذي استفاد من فترة الإعداد لاستغلال الوقت في شرح تكتيكاته بدقة للاعبيه، حيث شهدت الجولة التي استمرت أسبوعين في شيكاجو تدريبات مفصلة تتعلق بوقوف اللاعبين على أرض الملعب حسب تحركات الكرة، حيث وضعهم المدرب في أماكن محددة، وطلب منهم تعديل مواقعهم بدقة متناهية.
واستخدم أموريم أساليب تدريبية مبتكرة، من بينها وضع لاعبين اثنين في المركز نفسه لتجربة سيناريوهات مختلفة، ومن ثم إطلاق الكرة، كما لو كانت في حوزة الخصم، ليختبر ردود فعل الفريق.
وشرح أن هذه التفاصيل تساعد اللاعبين على اتخاذ قرارات أسرع داخل الملعب، ما يعزز الأداء الجماعي، كما أكد أن التدريب المتكرر على الحركات المحددة يجعل اللاعبين «يلعبون وكأنهم يعرفون أين سيكون كل زميل في الملعب».
وأشارت صحيفة «ذا أتليتك» إلى أنه إلى جانب الجزء التكتيكي، ركز الفريق على اللياقة البدنية، مع تدريبات مكثّفة تتضمن تمارين الجري المندمجة مع العمل بالكرة، لجعل اللاعبين في أفضل حالة بدنية.
وكان برايان مبومو المنضم حديثاً من برينتفورد، محور اهتمام خاص بسبب انضمامه متأخراً من دون فترة إعداد، ما دفع الجهاز الفني لوضعه في تدريبات إضافية مع فرق الشباب، لتعويض نقص التجارب في المباريات الودية، وأظهرت التدريبات تطوراً واضحاً في اندماجه، رغم عدم اكتماله من الناحية البدنية.
وعلى الصعيد الاجتماعي، حرص الفريق على تعزيز الروابط بين اللاعبين، من خلال تنظيم وجبات مشتركة والالتزام بالانضباط داخل المعسكر، مما أسهم في رفع الروح المعنوية.
وفي الجانب الإداري، برز دور أكاسيو فالنتيم، مدير العمليات الجديد، الذي بدأ يفرض أسلوبه الانفتاحي مع الجهاز الفني واللاعبين، بينما تواصلت الإدارة مع الجماهير من خلال فعاليات متعددة بمشاركة كبار المسؤولين السابقين مثل ويس براون.
كما أظهر اللاعبون مثل لوك شو وديوجو دالوت رضا عن الجو الإيجابي في المعسكر، مع رسالة واضحة بأن مانشستر يونايتد يضع معايير صارمة لمن يرغب في الانضمام للفريق، وأنهى الفريق جولته بسرعة من أتلانتا، وبدأ التحضير للعودة إلى مقر التدريب في كارينجتون لاستكمال الاستعدادات قبل بداية الموسم.

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
مانشستر يونايتد
روبن أموريم
أميركا
شيكاغو
آخر الأخبار
وفاة البرتغالي كوستا بـ«سكتة قلبية»
الرياضة
وفاة البرتغالي كوستا بـ«سكتة قلبية»
اليوم 19:13
أمطار الخير على العين
علوم الدار
أمطار الخير على العين
اليوم 19:12
«الشارقة الرياضي» ينظم «معسكر المتميزين» في تركيا
الرياضة
«الشارقة الرياضي» ينظم «معسكر المتميزين» في تركيا
اليوم 19:00
لقطة جوية تُظهر قاربًا يحمل مهاجرين متجهين نحو إنجلترا عبر القنال الإنجليزي (أرشيفية)
الأخبار العالمية
لندن تعلن بدء تنفيذ اتفاقها مع باريس بشأن المهاجرين
اليوم 18:48
انخفاض لافت.. طيور الحقول الزراعية تختفي من النمسا!
الترفيه
انخفاض لافت.. طيور الحقول الزراعية تختفي من النمسا!
اليوم 18:35
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©