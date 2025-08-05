الثلاثاء 5 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

فيرتز.. صفقة الانتقال القياسية إلى ليفربول «خارج الحسابات»

فيرتز.. صفقة الانتقال القياسية إلى ليفربول «خارج الحسابات»
5 أغسطس 2025 16:02

لندن (د ب أ)

أخبار ذات صلة
سون وتوتنهام.. قصة «العطاء والوفاء»!
أفضل 20 صفقة شباب في «الميركاتو الصيفي»

شدد فلوريان فيرتز، صاحب أغلى صفقة في تاريخ فريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، على أنه لا يضع في حساباته قيمة صفقة انتقاله للفريق الأحمر، موضحاً أنه يركز فقط على تحسين أداء ناديه، بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في الموسم المنصرم، قبل انطلاق حملة دفاعه عن لقبه في الموسم الجديد.
وانضم لاعب خط الوسط الألماني المهاجم إلى ملعب «آنفيلد» مقابل 100 مليون جنيه إسترليني (133 مليون دولار) كقيمة أولية، بالإضافة إلى 16 مليون جنيه إسترليني إضافية كإضافات قابلة للتحقيق، مما يجعل صفقة انتقاله من نادي باير ليفركوزن الألماني ربما تحطم الرقم القياسي كأضخم صفقة في تاريخ الكرة البريطانية.
ومع ذلك، وعقب تألقه في المباراة الودية التي فاز بها ليفربول 3-2 على أتلتيك بلباو الإسباني، مساء أمس الاثنين، قلل فيرتز (22 عاماً) من أهمية الأرقام المرتبطة بالصفقة.
وقال فيرتز في تصريحاته: «لا أفكر في الأمر، أريد فقط لعب كرة القدم، ولا يهمني حجم الأموال التي تدفعها الأندية فيما بينها».
أضاف فيرتز: «بالطبع، التحدي الأكبر هو الفوز باللقب مجدداً، وهو أصعب شيء، لذا سأحاول خلق الفرص والعمل على الحفاظ على الكرة».
وأوضح لاعب ليفربول الجديد: «أستطيع أيضاً الركض كثيراً، لذا سأنقل هذه الميزة للفريق، ثم باستخدام الكرة يمكنني أن أجعل الفريق أفضل وأضع زملائي في مواقف أفضل».
أكد فيرتز: «لقد جئت لليفربول لأنني كنت أعتقد أنني أستطيع التأقلم مع هذا الفريق، وأستمتع باللعب مع هؤلاء اللاعبين، وأتحسن في كل مرة، لذا أنا سعيد بما يحدث».
ويعتمد أسلوب لعب فيرتز على حمل الكرة بذكاء، وجذب زملائه إلى اللعب بفضل تحكمه الدقيق بالكرة ولمساته الكثيرة داخل منطقة الجزاء وحولها، ومع ذلك، سيشكل فيرتز أيضاً تهديداً قوياً على المرمى، فقد سجل 57 هدفاً في 197 مباراة مع ليفركوزن، وكاد يفتتح التسجيل ضد أتلتيك بلباو بضربة رأس ارتطمت بالعارضة.

ليفربول
فلوريان فيرتز
الدوري الإنجليزي
أرني سلوت
آخر الأخبار
سون وتوتنهام.. قصة «العطاء والوفاء»!
الرياضة
سون وتوتنهام.. قصة «العطاء والوفاء»!
اليوم 16:30
"زايد الإنسانية" تحتفل بمرور 33 عاماً على تأسيسها
علوم الدار
"زايد الإنسانية" تحتفل بمرور 33 عاماً على تأسيسها
اليوم 16:19
آيك أثينا يتعاقد مع الصربي لوكا يوفيتش
الرياضة
آيك أثينا يتعاقد مع الصربي لوكا يوفيتش
اليوم 16:07
فيرتز.. صفقة الانتقال القياسية إلى ليفربول «خارج الحسابات»
الرياضة
فيرتز.. صفقة الانتقال القياسية إلى ليفربول «خارج الحسابات»
اليوم 16:02
عمار النعيمي يستقبل مجلس عجمان للشباب ويطلع على خطته الاستراتيجية
علوم الدار
عمار النعيمي يستقبل مجلس عجمان للشباب ويطلع على خطته الاستراتيجية
اليوم 16:02
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©