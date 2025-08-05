فيرتز.. صفقة الانتقال القياسية إلى ليفربول «خارج الحسابات»

لندن (د ب أ)

شدد فلوريان فيرتز، صاحب أغلى صفقة في تاريخ فريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، على أنه لا يضع في حساباته قيمة صفقة انتقاله للفريق الأحمر، موضحاً أنه يركز فقط على تحسين أداء ناديه، بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في الموسم المنصرم، قبل انطلاق حملة دفاعه عن لقبه في الموسم الجديد.

وانضم لاعب خط الوسط الألماني المهاجم إلى ملعب «آنفيلد» مقابل 100 مليون جنيه إسترليني (133 مليون دولار) كقيمة أولية، بالإضافة إلى 16 مليون جنيه إسترليني إضافية كإضافات قابلة للتحقيق، مما يجعل صفقة انتقاله من نادي باير ليفركوزن الألماني ربما تحطم الرقم القياسي كأضخم صفقة في تاريخ الكرة البريطانية.

ومع ذلك، وعقب تألقه في المباراة الودية التي فاز بها ليفربول 3-2 على أتلتيك بلباو الإسباني، مساء أمس الاثنين، قلل فيرتز (22 عاماً) من أهمية الأرقام المرتبطة بالصفقة.

وقال فيرتز في تصريحاته: «لا أفكر في الأمر، أريد فقط لعب كرة القدم، ولا يهمني حجم الأموال التي تدفعها الأندية فيما بينها».

أضاف فيرتز: «بالطبع، التحدي الأكبر هو الفوز باللقب مجدداً، وهو أصعب شيء، لذا سأحاول خلق الفرص والعمل على الحفاظ على الكرة».

وأوضح لاعب ليفربول الجديد: «أستطيع أيضاً الركض كثيراً، لذا سأنقل هذه الميزة للفريق، ثم باستخدام الكرة يمكنني أن أجعل الفريق أفضل وأضع زملائي في مواقف أفضل».

أكد فيرتز: «لقد جئت لليفربول لأنني كنت أعتقد أنني أستطيع التأقلم مع هذا الفريق، وأستمتع باللعب مع هؤلاء اللاعبين، وأتحسن في كل مرة، لذا أنا سعيد بما يحدث».

ويعتمد أسلوب لعب فيرتز على حمل الكرة بذكاء، وجذب زملائه إلى اللعب بفضل تحكمه الدقيق بالكرة ولمساته الكثيرة داخل منطقة الجزاء وحولها، ومع ذلك، سيشكل فيرتز أيضاً تهديداً قوياً على المرمى، فقد سجل 57 هدفاً في 197 مباراة مع ليفركوزن، وكاد يفتتح التسجيل ضد أتلتيك بلباو بضربة رأس ارتطمت بالعارضة.