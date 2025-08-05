آيك أثينا يتعاقد مع الصربي لوكا يوفيتش

أثينا (أ ف ب)

تعاقد نادي أيك أثينا مع المهاجم الدولي الصربي لوكا يوفيتش في صفقة انتقال حُر حتى 2027، بعد انتهاء عقده مع ميلان الإيطالي، وفقاً لما أعلنه بطل اليونان لكرة القدم 13 مرة.

ودافع يوفيتش (27 عاماً) عن ألوان ميلان في الموسمين الماضيين، حيث لعب 47 مباراة في كافة المسابقات واكتفى بتسجيل 13 هدفاً.

وعانى يوفيتش في إيجاد نفسه منذ انتقاله إلى ريال مدريد الإسباني قادماً من آينتراخت فرانكفورت الألماني مقابل 72.66 مليون دولار في مستهل موسم 2020، فخاض أكثر من تجربة بعد ذلك، كان أبرزها مع فرانكفورت مرة ثانية، ثم مع فيورنتينا الإيطالي، وأخيراً مع مواطنه ميلان، من دون أن ينجح في التألق مجدداً.

وخاض المهاجم 45 مباراة دولية مع منتخب بلاده أحرز خلالها 11 هدفاً، كما شارك معه في مونديالي روسيا 2018 وقطر 2022 وكأس أوروبا 2024.