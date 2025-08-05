العين يحقق أهدافه الفنية في «التجربة السعودية»

معتز الشامي (أبوظبي)

اكتفى فريق العين بتعادل إيجابي بنتيجة 1-1 مع الأهلي السعودي بطل آسيا، في التجربة الودية الثالثة على التوالي بمعسكره التحضيري الخارجي، والثانية منذ وصوله إلى معسكر إسبانيا.

وسجل هدف العين الدولي المغربي سفيان رحيمي في الدقيقة 20، بعد مجهود فردي مميز أنهاه بتسديدة ناجحة في الشباك، لينتهي الشوط الأول بتقدّم «الزعيم» بهدف دون رد، وأحكم الفريق سيطرته على مجريات اللعب أغلب فترات الشوط، وأضاع سفيان وشقيقه حسين أكثر من فرصة، وفي الشوط الثاني، تمكّن الأهلي السعودي من تعديل النتيجة عند الدقيقة 57، بعد هدف عكسي سجله عبدالكريم تراوري بالخطأ في مرمى فريقه.

وإجمالاً قدم العين بطل آسيا للنسخة قبل الماضية، مستوى متميزاً ولافتاً، وحقق أهدافه الفنية من المواجهة القوية أمام الأهلي السعودي حامل لقب دوري أبطال آسيا عن النسخة الماضية، في قمة آسيوية خليجية، بين الكبيرين، وحقق العين استفادة كبيرة بالمباراة التي كانت مليئة بالندية، ورغبة الفوز من كلا الطرفين.

ودفع الصربي فلاديمير إيفيتش المدير الفني للعين بتشكيل ضم كلاً من حسن ساني في المرمى، أمامه مارسيل راتنيك، يحيى بن خالق، أمادو نيانج، أديس ياسيتش، رافا رودريجيز، وفي الوسط لعب محمد عباس إلى جوار بلاسيوس، ونسيم الشاذلي كجناح أيمن، وسفيان رحيمي في الجناح الأيسر، وشارك حسين رحيمي شقيقه الأصغر في مركز رأس الحربة للمرة الأولى منذ التحاقه بالفريق.

بينما دفع الأهلي السعودي بالقوة الضاربة وبتشكيله الأساسي الذي ضم في حراسة المرمى، عبدالله عبده وفي الدفاع سعد بالعبيد، ميريح ديميرال، ماثيو دامس، محمد عبدالرحمن وفي الوسط، فرانك كيسيه، عيد المولد، فهد الرشيدي، وفي الهجوم رياض محرز، سميحان النابت، آيفان توني.

وتعتبر تلك التجربة مفيدة فنياً للعين، الذي يتطور أداءه من مباراة لأخرى، حيث افتتح ودياته بمباراة اتحاد تواركة في ختام المرحلة الأولى من معسكر الخارجي بالمغرب، كما عبر فريق إلتشي الإسباني 4-3، ثم اكتفى بتعادل أمام الأهلي السعودي بعد مباراة مليئة بالندية والأداء القتالي، وسيختتم العين سلسلة مبارياته التجريبية أمام غرناطة يوم السبت المقبل قبل العودة إلى الدولة، لاستكمال الإعداد لبدء الموسم الكروي المحلي.