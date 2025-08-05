وفاة البرتغالي كوستا بـ«سكتة قلبية»

لشبونة (أ ف ب)

توفي المدافع الدولي البرتغالي السابق جورجي كوستا اليوم عن 53 عاماً، بعد إصابته بسكتة قلبية، وفق ما أعلن نادي بورتو، الذي كان يشغل فيه منصب مدير كرة القدم، ناعياً من اعتبره شخصية مهمة في تاريخ النادي.

وقال بورتو في بيان: «توفي قائد الفريق الأسطوري والمدير كرة القدم الاحترافية حالياً إثر إصابته بسكتة قلبية تنفسية».

وانهار المدافع الدولي السابق الذي انتقل إلى التدريب بعد اعتزاله اللعب عام 2006 بألوان ستاندار لياج البلجيكي، صباح اليوم في ملعب التمارين الخاص ببورتو، ونُقل على وجه السرعة إلى المستشفى، حيث توفي بعد وصوله بفترة وجيزة وفق وسائل الإعلام المحلية.

أمضى كوستا معظم مسيرته الكروية مع بورتو، الذي توج معه بلقب الدوري المحلي 8 مرات بين 1993 و2004، الكأس المحلية 5 مرات، الكأس السوبر 8 مرات، وبكل من دوري أبطال أوروبا (2004) وكأس الاتحاد الأوروبي (2003) وكأس الإنتركونتيننتل (2004) مرة واحدة.

خاض كوستا 50 مباراة بألوان المنتخب البرتغالي، وهو ينتمي إلى الجيل الذهبي من اللاعبين الذين فازوا بكأس العالم لتحت 20 عاماً في 1991، إلى جانب لويس فيجو.

وكتب رئيس الوزراء البرتغالي لويس مونتينيجرو على موقع أكس «إنها صدمة»، مشيداً بمن اعتبره مثالاً في التفاني والالتزام.

كما نعى قطبا الكرة البرتغالية الآخران بنفيكا وسبورتينج كوستا، وقال الأول في بيان: «كرة القدم باتت أكثر فقراً لخسارة شخصية من هذا النوع»، مشيداً بشخصية بارزة في كرة القدم والرياضة الوطنية، بداية كلاعب، ثم كمدرب، ومؤخراً كإداري.