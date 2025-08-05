لويس هاميلتون.. «السجل الأسوأ» بين «الأساطير»!

عمرو عبيد (القاهرة)

لم يكن بيرني إكليستون عدائياً عندما وجّه نصيحة إلى «الأسطوري» لويس هاميلتون، بالتفكير في الاعتزال، بعد نتائجه المتراجعة هذا الموسم في بطولة العالم لسباقات «الفورمولا-1»، وبخبرة الـ94 عاماً من العُمر، التي قضى بينها 40 عاماً سابقة في إدارة وامتلاك الحقوق التجارية للبطولة، يبدو إكليستون واعياً ومُدركاً للحظة التي يتوجب فيها على «السائق» اتخاذ قرار التوقف عن مُمارسة اللعبة.

ويبدو إكليستون محقاً في نصيحته وكلماته تماماً، إذ إن لويس هامليتون، صاحب أكبر إنجازات الحقبة الحديثة في سباقات «الفورمولا-1»، متربعاً فوق القمة التاريخية، بجوار «الأيقوني» مايكل شوماخر، بحصدهما 7 ألقاب في بطولة العالم، بات يملك «السجل الأسوأ» بين أساطير السباقات، رغم كونه أحد أعظم السائقين في تاريخها!

فبعد حصده اللقب السابع التاريخي عام 2020، ثم الصراع الناري مع ماكس فيرستابن عام 2021 والحصول على «وصافة» بطولة العالم، تراجع هاميلتون بصورة غير متوقعة، حيث خرج من موسمي 2022 و2023 بحصاد «صفري»، إذ لم ينجح في الفوز بأي جولة على الإطلاق، وبعد مرور 14 سباقاً في النُسخة الحالية، يحتل النجم البريطاني المركز السادس، من دون التتويج بأي سباق، بل إنه أنهى جولة المجر الأخيرة في المركز الـ12.

واكتفى هاميلتون باقتنص سباقين فقط في بطولة العالم 2024، ليُسجّل أسوأ حصاد لأي بطل بين «الكبار» في تاريخ «الفورمولا-1»، ممن فازوا ببطولة العالم 3 مرات أو أكثر، بعدما فاز بجولتين فقط خلال 4 مواسم متتالية، أعقبت نتائجه العالمية الكُبرى، بنسبة نجاح لم تتجاوز 2.4%، من إجمالي 82 سباقاً متتالياً حتى الآن.

وبالعودة إلى تاريخ «كبار الفورمولا-1»، فإن بعضهم أدرك اللحظة المُناسبة لإعلان الاعتزال، بينما أصر آخرون على العناد ومحاولة استعادة «المجد»، بلا فائدة، ويبدو أن «لعنة النجمة السابعة» ضربت هاميلتون، مثلما حدث مع «الأسطوري الكبير» مايكل شوماخر، إذ سار على نهج مُماثل بعد حصاده العالمي التاريخي، حيث عاد إلى السباقات مرة أخرى عام 2010، ليخوض 3 مواسم متتالية، من دون أن يفوز بأي سباق على الإطلاق، عبر 58 جولة، خرج منها بحصاد «صفري».

نيلسون بيكيه، بطل «الفورمولا-1» 3 مرات في حقبة ثمانينيات القرن العشرين، يُعد المثال الأقرب لهاميلتون، في مُسلسل «انهيار الأبطال»، لأنه أكمل مسيرته حتى مطلع التسعينيات، بعد توهجه العالمي الكبير، ليُسجّل ثاني أسوأ معدلات «الأساطير» في سنوات الختام، إذ فاز بـ3 سباقات فقط بين 63 جولة، في آخر 4 سنوات متتالية.

كما مر سيباستيان فيتل بنفس التجربة «السلبية» هو الآخر، فبعد «الرُباعية التاريخية»، مر ببعض المواسم المتقلبة، قبل أن يخوض آخر 3 مواسم ويُنهيها بصورة سلبية جداً، حيث شارك في 59 سباقاً، وخرج منها «صفر اليدين»، أما جاك برابهام، بطل «ثُلاثية» ستينيات القرن الماضي، فقد أصر على الاستمرار لمدة 3 مواسم أخيرة أيضاً، اكتفى خلالها بالفوز بسباق وحيد بين 32 جولة.

وعلى العكس تماماً، اتخذ صاحب الـ«5 ألقاب»، خوان مانويل فانجيو، قراره بكل شجاعة بعد موسم واحد فقط من آخر تتويج له، إذ لم يُكمل بطولة العالم في 1958، مكتفياً بخوض 3 سباقات فقط بين 11 جولة وقتها، وأنهى جاكي ستيوارت ونيكي لاودا مسيرتيهما الناجحة بسرعة، دون انتظار لمرحلة الانهيار، ولكل منهما 3 ألقاب، ولم يعرف «حامل اللقب» ماكس فيرستابن ذلك الأمر هذا الموسم، فرغم تراجعه مؤخراً، إلا أنه فاز بسباقين بين 14 جولة، ويحتل حالياً المركز الثالث في الترتيب العام.

وإذا كان آيرتون سينا لم يمر بذلك الأمر، بعد وفاته في بطولة العالم 1994، إذ لم يعرف «الموسم الصفري» مطلقاً قبلها خلال مسيرته، التي منحته 3 ألقاب عالمية، فإن ألن بروست، بطل العالم 4 مرات، كسب رهانه المُغامر عام 1993، فبعد نجاحاته المتتالية، واجه الخروج من دون أي فوز خلال 15 سباقاً في بطولة 1991، لكنه لم يستسلم وعاد في نُسخة 1993 ليفوز ببطولة العالم بعد عامين، ثم اعتزل بعدها.