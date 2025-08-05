«عالم دبي للرياضة» يتألق في أغسطس بـ«فعاليات جديدة»

دبي (الاتحاد)

انطلقت دورة أغسطس من عالم دبي للرياضة، أكبر وجهة رياضية داخلية في المنطقة رسمياً، حيث تتواصل فعالياتها على مدار شهر من الأنشطة الرياضية واللياقة البدنية والمشاركة المجتمعية.

وافتتح عالم دبي للرياضة، سعيد حارب، الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، وماهر جلفار، نائب الرئيس التنفيذي في مركز دبي التجاري العالمي، وضيف الشرف فلوران مالودا، لاعب نادي تشيلسي والمنتخب الفرنسي السابق، وعيسى شريف، مدير إدارة الفعاليات الرياضية في مجلس دبي الرياضي، وناصر ناصر، الرئيس التنفيذي للتسويق في الفردان للصرافة.

وشهدت مراسم الافتتاح إقامة مباراة كرة قدم خماسية ودية بين فريقين، أحدهما بقيادة سعيد حارب وماهر جلفار، وضمن مجموعة من كبار المواطنين من نادي ذخر، والآخر بقيادة اللاعب الدولي الفرنسي السابق فلوران مالودا، وذلك بالتعاون مع المنطقة الحرة الدولية للرياضة والترفيه (ISEZA).

وينظم مركز دبي التجاري العالمي بالاشتراك مع مجلس دبي الرياضي دورة أغسطس من عالم دبي للرياضة التي تستمر حتى 2 سبتمبر المقبل، وانطلقت الدورة بسباق DSW Run IN، أول نصف ماراثون داخلي في دبي، والذي أقيم في بيئة مُكيّفة بالكامل بمشاركة أكثر من 500 عدّاء.

وقال سعيد حارب، الأمين العام لمجلس دبي الرياضي: «أصبح عالم دبي للرياضة من أهم الفعاليات الرياضية والأنشطة المجتمعية التي يتم تنظيمها في دبي التي تستقطب آلاف المشاركين سنوياً والتي تساهم بشكل مباشر في صحة وسعادة أفراد المجتمع وجودة الحياة في دبي، هذا الحدث الرائد أصبح ملتقى لجميع فئات المجتمع من جميع الأعمار من أكثر من 200 جنسية تعيش في دبي، وأصبح الوجهة الصيفية المفضلة لممارسة الرياضة للكبار والصغار، والرجال والنساء وكبار المواطنين، ولاعبي الأكاديميات، وحتى الفئات العمالية بمختلف القطاعات».

وأضاف: «تسعدنا مواصلة التعاون مع مركز دبي التجاري العالمي في تقديم دورة متميزة هذا العام، توفر تجارب رياضية استثنائية لجميع الفئات العمرية، وتقدم الجديد والمشوق دائماً للمشاركين، بما يعزز شعورهم بالسعادة وارتباطهم بممارسة الرياضة والنشاط البدني».

ويمتد عالم دبي للرياضة على مساحة تزيد على 25 ألف متر مربع تضم أكثر من 40 ملعباً مع تسع رياضات أساسية تتضمن كرة القدم، وكرة السلة، والبادل، وتنس الطاولة، والكرة الطائرة، وكرة الريشة، والكريكيت، والتنس، وكرة البيكل، بالإضافة إلى صالة اللياقة البدنية المجانية، والتي تضم أجهزة تمارين الكارديو المتطورة ومُعدات التمارين المتنوعة ومناطق تعزيز القوة، ويفتح أبوابه يومياً من الساعة 6 صباحاً حتى 8 صباحاً للعدّائين فقط، ومن الساعة 8 صباحاً حتى منتصف الليل للمشاركين في جميع الرياضات.