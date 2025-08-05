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الرياضة

صخرة تودي بحياة متسلقة ألمانية

نصب تذكاري للمتسلقة في أحد منتزهات مدينة جارميش بعد وفاتها (وكالات)
5 أغسطس 2025 20:20

توفيت امرأة ألمانية تبلغ من العمر 30 عامًا من مدينة هامبورغ، متأثرة بإصابات بالغة تعرّضت لها إثر سقوطها خلال دورة تدريبية لتسلّق الجبال في النمسا، بحسب ما أفادت به الشرطة اليوم الثلاثاء.
كانت الضحية قد شاركت في دورة للمبتدئين في متنزه جبال «قيصر» المخصص للتسلق شمال شرقي مدينة إنسبروك. وبعد وقت قصير من بدء المسار، تحركت صخرة، ما أدى إلى سقوطها من ارتفاع نحو 5 أمتار، قبل أن ترتطم بها الصخرة المتساقطة على الأرض.
تم نقل المرأة بطائرة مروحية إلى مستشفى تراونشتاين في ولاية بافاريا الألمانية، حيث فارقت الحياة صباح الثلاثاء.
ويأتي هذا الحادث بعد أيام قليلة من وفاة المتسلقة الألمانية واللاعبة الأولمبية السابقة، لورا داهلماير (31 عامًا)، إثر إصابتها بصخور متساقطة أثناء نزولها من قمة جبل ليلى، الذي يزيد ارتفاعه عن 6 آلاف متر، ضمن سلسلة جبال كاراكورام في باكستان.

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