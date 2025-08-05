مانشستر سيتي يعير مدافعه الشاب إلى سيلتيك

لندن (د ب أ)

أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي اليوم انتقال مدافعه الشاب جاماي سيمبسون بوسي إلى سيلتيك الاسكتلندي على سبيل الإعارة لموسم واحد، بشرط الحصول على الموافقة الدولية.

وسيقضي المدافع الشاب موسمه الأول خارج مانشستر سيتي منذ انضمامه إلى أكاديمية النادي في فئة تحت 9 سنوات، وذلك عبر بوابة سيلتيك حامل لقب الدوري الاسكتلندي الممتاز.

ظهر اللاعب البالغ من العمر 19 عاماً للمرة الأولى مع الفريق الأول لسيتي تحت قيادة المدرب الإسباني بيب جوارديولا في موسم 2024 - 2025، حيث دخل بديلاً في الشوط الثاني خلال الخسارة بهدفين مقابل هدف أمام توتنهام هوتسبير في كأس رابطة المحترفين.

واصل سيمبسون بوسي مشاركته في خمس مباريات أخرى مع الفريق الأول، بما في ذلك مبارياته الأولى في الدوري الإنجليزي الممتاز وكأس الاتحاد الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا، بحسب الموقع الرسمي لمانشستر سيتي.

اختير سيمبسون بوسي أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز الثاني بعد دوره المحوري في حفاظ مانشستر سيتي على شباكه نظيفة في تسع مباريات خلال مسيرته نحو الفوز بلقبين وهذا جعله أول مدافع يحصل على هذه الجائزة. بفضل مهاراته الفنية وقدرته على التحكم، حمل سيمبسون بوسي شارة قيادة فريق مانشستر سيتي تحت 18 عاماً في ملعب الاتحاد خلال الفوز على ليدز يونايتد 4-0 في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي للشباب موسم 2023 - 2024، ويتطلع سيمبسون بوسي الآن إلى اكتساب خبرة اللعب بانتظام مع الفريق الأول لنادي سيلتيك طوال موسم 2025-2026.