مالمو وكوبنهاجن.. أقصر رحلة في «أبطال أوروبا»!

علي معالي (أبوظبي)

انتهت مباراة مالمو السويدي، وضيفه كوبنهاجن الدانماركي بالتعادل 0-0، ضمن ذهاب الدور الثالث من التصفيات المؤهلة لدوري أبطال أوروبا، وهي المباراة التي أُطلق عليها قمة الشمال الأوروبي، ولكنها في نفس الوقت استحقت وصفها بأنها واحدة من أغرب المباريات في تاريخ دوري أبطال أوروبا.

السبب في ذلك، قيام نادي كوبنهاجن الدنماركي بأقصر رحلة في تاريخ دوري أبطال أوروبا، عندما عبر جسر «أوريسوند» بمسافة 7.85 كم، ثم السفر 19.7 كم أخرى للوصول إلى ملعب مالمو.

وتعد مدينة كوبنهاجن أقرب إلى مالمو من غالبية الفرق الأخرى، التي تلعب في الدوري الدنماركي، حيث استغرقت رحلة النادي الدنماركي من كوبنهاجن إلى مالمو حوالي 35 دقيقة فقط.

ورغم أن الفريق الضيف بدا الأقوى على الورق وخلق العديد من الفرص، إلا أنه اكتفى بتسديدة وحيدة على المرمى طوال اللقاء، وسط أداء دفاعي منظم وناجح من مالمو، الذي خرج بشباك نظيفة وبشعور من الارتياح النسبي قبل مواجهة الإياب.

ويلتقي الفريقان في العاصمة الدنماركية الأسبوع المقبل، حيث يسعى كل منهما لحسم بطاقة التأهل إلى الدور المقبل من البطولة.