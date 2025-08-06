ليون يضم لاعب وسط ليفربول

ليون (أ ف ب)



عزز ليون الذي بقي في الدرجة الأولى الفرنسية لكرة القدم, بعد قبول استئنافه لإبطال قرار من هيئة الرقابة المالية بإسقاطه إلى الدرجة الثانية، صفوفه بضم لاعب الوسط الإنجليزي الشاب تايلور مورتون قادماً من ليفربول بطل الدوري الممتاز بعقد لخمسة أعوام، وفق ما أعلن.

ووصلت قيمة صفقة التعاقد مع ابن الـ22 عاماً إلى 10 ملايين يورو، بالإضافة إلى مكافآت تصل إلى 5 ملايين يورو، على أن يحصل ليفربول أيضاً على 20 بالمئة من أي صفقة بيع مستقبلية.

انضم مورتون إلى ليفربول في السابعة من عمره ووقع أول عقد احترافي مع «الحمر» في سن السابعة عشرة، عندما انضم إلى الفريق الأول بقيادة المدرب السابق الألماني يورجن كلوب.

شارك في 14 مباراة مع الفريق الأول، وأُعير إلى بلاكبيرن «المستوى الثاني» في موسم 2022-2023 «46 مباراة»، وهال سيتي «المستوى الثاني أيضاً» في موسم 2023-2024 «41 مباراة».

أحرز مورتون في يونيو مع منتخب إنجلترا لتحت 21 عاماً لقب بطولة أوروبا للشباب التي أقيمت في سلوفاكيا، حيث شارك في خمس من مباريات بلاده الست.

وبات مورتون رابع صفقة يبرمها ليون هذا الصيف، بعد المهاجم البرتغالي أفونسو موريرا «سبورتنج»، المدافع الهولندي روبن كلويفرت «كاسا بيا البرتغالي»، ولاعب الوسط الهجومي التشيكي بافيل شولك «فيكتوريا بيلزن».