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الرياضة

إدارة دبا تدعم «النواخذة» قبل انطلاق الموسم

إدارة دبا تدعم «النواخذة» قبل انطلاق الموسم
6 أغسطس 2025 07:46

فيصل النقبي (دبا الفجيرة) 

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يواصل فريق دبا الفجيرة تدريباته اليومية المكثفة على ملعبه، بحضور أحمد سعيد الضنحاني رئيس مجلس الإدارة، وأعضاء مجلس الإدارة، وذلك بعد عودة الفريق من معسكره الخارجي، استعداداً لانطلاق الموسم الكروي الجديد.
ويعمل الجهاز الفني للفريق على وضع اللمسات الأخيرة على جاهزية اللاعبين، من خلال تدريبات مكثفة تركز على الجوانب الفنية والتكتيكية، بهدف رفع معدلات الانسجام بين عناصر الفريق وتعزيز الجاهزية البدنية.
وأكدت إدارة النادي دعمها الكامل للفريق في هذه المرحلة، متمنية أن تنعكس نتائج التحضيرات على الأداء في بداية مشوار البطولة، وسط تطلعات لتحقيق انطلاقة قوية ترضي طموحات جماهير «النواخذة».
ومن المقرر أن يخوض دبا الفجيرة مباراة ودية أخيرة قبل انطلاق الدوري، بهدف اختبار جاهزية الفريق وتثبيت التشكيلة الأساسية للموسم الجديد.

دبا الفجيرة
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