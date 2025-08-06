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الرياضة

وفاة أسطورة السويد وفينورد

وفاة أسطورة السويد وفينورد
6 أغسطس 2025 07:49

فينورد (رويترز) 

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قال فينورد المنافس في الدوري الهولندي الممتاز لكرة القدم، إن مهاجم السويد السابق وأسطورة النادي أوفي كيندفال فارق الحياة عن عمر 82 عاماً.
ويحتل كيندفال مكانة خاصة في تاريخ الفريق الهولندي الذي انضم إليه عام 1966، وقضى معه خمسة مواسم حافلة سجل خلالها 129 هدفاً في 114 مباراة رسمية.
وفي نهائي الكأس الأوروبية 1970 أمام سلتيك، سجل كيندفال هدف الفوز خلال الوقت الإضافي.
وانتهت المباراة بفوز فينورد 2-1 ليحقق لقبه الأول في الكأس الأوروبية، وهو أول لقب لفريق هولندي في البطولة.
وأصبح كيندفال بطلاً في السويد أيضاً، بعد أن لعب دوراً بارزاً في تأهل بلاده لكأس العالم 1970 في المكسيك، وشارك أيضاً في نسخة 1974 التي أقيمت في ألمانيا الغربية.

السويد
الدوري الهولندي لكرة القدم
فينورد
سلتيك
كأس العالم
المكسيك
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