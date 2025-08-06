طريق «الأساطير الإنجليزية».. راشفورد يحافظ على «التقاليد الخارجية»!

عمرو عبيد (القاهرة)

انضم ماركوس راشفورد إلى قائمة إنجليزية «خاصة»، تضم بعض «الأساطير» القٌدامى ونجوم الحقبة الحالية، الذين انتقلوا للعب خارج إنجلترا، ونجحوا في تسجيل الأهداف المُبكرة خلال المباريات الودية لفرقهم الجديدة، خلال فترة الإعداد للموسم الجديد، وبعد 3 مباريات لعبها راشفورد «بديلاً» مع برشلونة، نجح في تسجيل أول أهدافه خلال 123 دقيقة لعب فقط، خلال «خُماسية البارسا» الودية في شباك دايجو الكوري.

ويُشير التاريخ القديم إلى أن «الأسطوري» كيفن كيجان، نجح في التوقيع على أول أهدافه مع هامبورج الألماني، بعد أيام قليلة من إعلان انتقاله إليه من صفوف ليفربول، حيث افتتح سلسلة أهدافه خلال مباراة ودية أمام برشلونة، انتهت بفوز هامبورج 6-0 نهاية يوليو 1977، والطريف أن «الريدز» كان ضحية كيجان لاحقاً، خلال مباراة ودية جمعتهما يوم 3 أغسطس، بعدما افتتح كيجان أهداف هامبورج في شباك فريقه السابق، خلال فوزه 3-2.

ولم ينتظر «الأيقوني» جاري لينيكر هو الآخر كثيراً، عقب انتقاله من إيفرتون إلى برشلونة، حيث سجّل أول أهدافه مع «البارسا»، في مباراته الودية الثانية مُباشرة خلال أغسطس 1986، وجاء الهدف في مرمى إلتشي، أما ستيف ماكمانامان، فقد استهل مسيرته مع ريال مدريد بصناعة عدة أهداف ودية، خلال مباريات فترة الإعداد قبل موسم 1999-2000، ثم أحرز أول أهدافه في مرمى ميلان، خلال كأس «سنتياجو بيرنابيو» الودية، بأغسطس 1999.

ديفيد بيكهام حافظ على «التقاليد» الإنجليزية عقب انتقاله من مانشستر يونايتد إلى ريال مدريد، ولم تتأخر أهدافه هو الآخر، بعدما وضع بصمته الأولى في مباراته الودية الثانية، بهدف جميل افتتح به «ثُلاثية الملكي» في شباك إف سي طوكيو، يوم 5 أغسطس 2003، وبعد سنوات طويلة، أعاد جود بيلينجهام نفس المشهد، بعد انتقاله من دورتموند إلى «الميرنجي»، حيث أحرز أول أهدافه خلال ثاني مبارياته الودية، في مرمى مانشستر يونايتد، يوم 26 يوليو 2023.

وبين بيكهام وبيلينجهام ثم راشفورد مؤخراً، غاب كثير من النجوم الإنجليز عن هذا المشهد، لعل أبرزهم هاري كين، الذي تأخر انتقاله من توتنهام إلى بايرن ميونيخ، ولم يلحق أغلب المباريات التحضيرية لموسم 2023-2024، بل إنه خاض مباراته الأولى الرسمية في نفس يوم التحاقه بالفريق، ولعب بديلاً لمدة نصف الساعة في كأس السوبر الألمانية، ثم عاد ليلعب مباراة ودية يوم 19 أغسطس 2023، بديلاً لمدة رُبع الساعة فقط، ولم يُسجّل في المرتين.

وكان أوين هارجريفز قد خاض مباراة ودية وحيدة مع «البافاري»، في أغسطس 2000، ولم يُسجّل أيضاً، بل إنه لم يُحرز أي هدف في أول موسمين له مع الفريق، بحكم مركزه في وسط الملعب، كما تأخر مايكل أوين في اللحاق بفترة الإعداد لموسم 2004-2005 مع ريال مدريد، بعد انتقاله من ليفربول، ولم يخض سوى مباراة ودية وحيدة، نهاية أغسطس 2004، ولم يُسجّل خلالها، والغريب أن جادون سانشو لم يلحق بمراحل التحضير لأي موسم مع بروسيا دورتموند، في المرتين بين 2017-2018 و2023-2024، حيث بدأ مسيرته في المرة الأولى بعد نهاية فترة الإعداد، ثم رحل في «ميركاتو الشتاء» بالمرة الثانية، وحتى عندما شارك في بعض وديات منتصف الموسم، لم يُسجّل أي هدف.