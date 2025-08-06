تشيلسي يتعاقد مع «ميسينيو»

لندن (د ب أ)

أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي رسمياً انضمام البرازيلي الشاب إستيفاو لصفوف الفريق.

وانضم إستيفاو إلى تشيلسي الصيف الماضي قادماً من بالميراس البرازيلي، مقابل حوالي 29 مليون جنيه إسترليني، بجانب حوافز محتملة.

وقضى إستيفاو الموسم الماضي معاراً لفريق بالميراس، قبل انضمامه إلى تشيلسي.

وشارك المهاجم، الملقب بـ«ميسينيو» والبالغ من العمر 18 عاماً، مع بالميراس أمام تشيلسي في دور الثمانية من كأس العالم للأندية، وهي البطولة التي تُوج تشيلسي بلقبها في النهاية.

وقال إستيفاو للموقع الرسمي لتشيلسي «سعيد للغاية، إنه لشرف أن أمثل أحد أكبر أندية العالم، أتمنى أن أتمكن من مساعدة الفريق بأفضل طريقة ممكنة».