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الرياضة

سون يبدأ المهمة مع لوس أنجلوس من «الجناح الفخم»!

سون يبدأ المهمة مع لوس أنجلوس من «الجناح الفخم»!
6 أغسطس 2025 09:45

 
لوس أنجلوس (أ ب)

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وافق الكوري الجنوبي سون هيونج مين على عقد للانتقال إلى لوس أنجلوس إف سي الأميركي لكرة القدم، لينهي انتقاله رسمياً للدوري الأميركي، بعدما قضى عشرة أعوام مع توتنهام الإنجليزي.
وينضم سون «33 عاماً» لفريق لوس أنجلوس إف سي، بعد ثلاثة أيام من إعلانه الرسمي، بأنه قرر الرحيل عن توتنهام.
وحضر سون مباراة كأس الدوريات بين لوس أنجلوس إف سي وتيجريس، المكسيكي، في ملعب «بي إم أو» مساء الثلاثاء، حيث شاهد اللقاء من جناح فخم.
وسيقوم نادي لوس أنجلوس إف سي بتقديم سون رسمياً في مؤتمر صحفي.
بحسب التقارير، دفع نادي لوس أنجلوس إف سي، وهو نادٍ يملك موارد مالية ضخمة، وحقق نجاحاً كبيراً خلال مواسمه الثمانية منذ نشأته، رسوم انتقال تجاوزت 20 مليون دولار، وقد تكون هذه الصفقة الأعلى في تاريخ الانتقالات إلى الدوري الأميركي لكرة القدم.
كان سون محبوباً في نادي توتنهام، حيث سجل 173 هدفاً في 454 مباراة رسمية مع النادي الإنجليزي، وذاع صيته عالمياً بفضل سرعته ومهاراته في صناعة اللعب وقدرته الكبيرة على إنهاء الهجمات.
وحظي سون، قائد توتنهام، بوداع لا ينسى الأسبوع الماضي في سول خلال المباراة الودية أمام نيوكاسل، حيث حصل على ممر شرفي من الفريقين وغادر الملعب باكياً في الشوط الثاني وسط هتافات نحو 65 ألف مشجع.
يلتقي سون مجدداً بزميله السابق في توتنهام منذ فترة طويلة، هوجو لوريس، الذي قدم أداءً متميزاً منذ انضمامه إلى« لوس أنجلوس إف سي» حارس مرمى في الموسم الماضي.

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سون هيونج مين
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