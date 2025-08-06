«الرجبي» يبحث عن إنجاز جديد في «آسيوية 20 سنة»

دبي (الاتحاد)

تغادر بعثة منتخبنا الوطني للشباب والشابات للرجبي، غداً الخميس، إلى الهند للمشاركة في البطولة الآسيوية لسباعيات الرجبي للشباب تحت 20 سنة، والتي ستقام يومي السبت والأحد المقبلين، باستاد راجغير سبورتس كومبلكس في مدينة راجغير بولاية بيهار الهندية.

ويشارك في البطولة 8 منتخبات لكل فئة، وتقام المنافسات بنظام الدوري من دور واحد، حيث يتم تقسيم المنتخبات إلى مجموعتين، على أن يتأهل الأول والثاني من كل مجموعة إلى الدور نصف النهائي بنظام خروج المغلوب والفائزان يصعدان للمباراة النهائية.

وتضم فئة الشباب منتخبات الإمارات والهند والصين وهونج كونج وكازاخستان وأوزبكستان وسيريلانكا وماليزيا، فيما تضم فئة الشابات، نفس المنتخبات، باستثناء عدم مشاركة ماليزيا ويدخل منتخب نيبال بدلاً منه.

وتضم بعثة الإمارات 13 لاعباً للشباب و13 لاعبة للشابات، بالإضافة إلى الجهازين الفني والإداري، والذي يضم أبولو بيرليني مدرب الشباب ومعه يوسف شاكر وجوشوا إيفز، فيما تتولى فيلادلفيا أورلاندو تدريب منتخب الشابات ومعها تارا وأليكس، بالإضافة إلى اثنين من إخصائيي العلاج الطبيعي ونزار مهران إداري البعثة، وريم مصطفى المنسقة الإعلامية.

وسبق لمنتخبنا للشابات تحت 18 سنة أن حقق لقب بطولة آسيا لسباعيات الرجبي 3 مرات متتالية أعوام 2021 في أوزبكستان ونسخة نيبال 2022 ونسخة الصين تايبيه 2023، فيما حقق منتخب الشباب تحت 18 سنة اللقب الآسيوي أعوام 2023 في الصين تايبيه، ثم كرر الإنجاز 2024 في ماليزيا، وسبق الفوز بالميدالية الفضية عام 2022 في نيبال.

ونجح منتخبا الشباب والشابات تحت 20 سنة في التتويج بلقب آسيا للشباب والشابات، التي أقيمت في أوزبكستان عام 2022.

وأكد محمد سلطان الزعابي، أمين عام اتحاد الرجبي، أن المنتخبين استعدا جيداً للمشاركة الآسيوية، حيث كانت التدريبات على مدار 3 أيام أسبوعياً، وقال: «هناك الكثير من العناصر الشابة التي تشارك للمرة الأولى مع المنتخبين في البطولة، وعلى سبيل المثال في منتخب الشباب سلطان أهلي وخليفة الكمدة وخليفة الفلاسي، وفي منتخب الشابات عائشة وليد، أصغر لاعبة في المنتخب، والحاصلة على لقب أفضل لاعبة إماراتية في مهرجان المدارس بالدولة».

وأضاف الزعابي أن ما تحقق من إنجاز، سواء لفئة تحت 18 سنة وتحت 20 سنة على المستوى الآسيوي بمثابة مسؤولية كبيرة على الجميع، خاصة أن منتخبات الإمارات تشارك في البطولات بهدف الوصول للمركز الأول والصعود لمنصات التتويج، كما أن رجبي الإمارات بات الرقم الصعب من خلال ما حققه من قفزات في السنوات الأخيرة، ليس فقط على مستوى الشباب والشابات، بل أيضاً على مستوى الرجال والدخول في المنافسة على بطاقات التأهل لمونديال أستراليا 2026 للمرة الأولى لفئة تحت 15 لاعباً، وأيضا التقدم في التصنيف العالمي للمركز 40 وهذه إنجازات تحتاج إلى مزيد من الجهد للمحافظة عليها.