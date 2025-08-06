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الرياضة

أوساكا تقترب من أول لقب بعد «إجازة الأمومة»

أوساكا تقترب من أول لقب بعد «إجازة الأمومة»
6 أغسطس 2025 11:15

 
مونتريا (أ ف ب)

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بلغت اليابانية نعومي أوساكا المصنفة أولى سابقاً الدور نصف النهائي لدورة مونتريال لماسترز الألف نقطة في التنس، بعد تغلبها على الأوكرانية إيلينا سفيتولينا العاشرة في الدورة 6-2 و6-2.
واحتاجت أوساكا المتوجة بأربعة ألقاب كبرى، والباحثة عن لقب أول لها في بطولات رابطة المحترفات منذ بطولة أستراليا المفتوحة في 2021، إلى 68 دقيقة فقط لإقصاء النجمة الأوكرانية، وحجز مقعد في نصف النهائي في مواجهة الدنماركية كلارا تاوسون المصنفة 19 عالمياً والفائزة على الأميركية ماديسون كيز الثامنة وبطلة أستراليا المفتوحة 6-1 و6-4.
وقالت أوساكا: «أستمتع كثيراً باللعب، وسعيدة لوجودي هنا، أعتقد أنني سأكون مصنفة في بطولة أميركا المفتوحة لأنني فزت في مباراتي، كان ذلك هدفاً مهماً بالنسبة إلى، أنا متحمسة جداً».
وتسعى المصنفة أولى سابقاً لتحقيق لقبها الثامن في بطولات رابطة المحترفات، والأول لها منذ عودتها من إجازة الأمومة العام الماضي، علماً أن آخر لقب لها على صعيد الرابطة خارج إطار بطولات الجراند سلام كان في الصين في 2019.
وكسرت أوساكا إرسال منافستها في الشوط الرابع من المجموعة الأولى 3-1، قبل أن تتبادل اللاعبتان كسر الإرسال في الأشواط الثلاثة الأخيرة من المجموعة التي حسمتها 6-2 في 38 دقيقة.
ولم تجد صعوبة في المجموعة الثانية، مستفيدة من كسر أول لإرسال سفيتولينا في الشوط السادس 4-2، ثم كسر ثانٍ في الشوط الثامن 6-2.
بدورها، سيطرت تاوسون على المجموعة الأولى، وكسرت إرسال كيز في الشوطين الرابع 3-1 والسادس 5-1 في طريقها لحسمها 6-1.
وارتكبت الأميركية خطاً مزدوجاً في الشوط الأول من المجموعة الثانية، مانحةً الدنماركية أفضلية الكسر 0-1، ثم حافظت اللاعبتان على شوط الإرسال قبل حسم تاوسون المجموعة والمباراة 6-4 بعد 70 دقيقة.
وباتت الشابة البالغة 22 عاماً على بُعد فوز واحد من ثاني نهائي لها في دورات الألف نقطة، بعدما خسرت الأول لها في دبي في فبراير الماضي أمام الروسية ميرا أندرييفا.
وأهدت تاوسون انتصارها لجدها الذي توفي الأحد خلال مباراتها أمام البولندية إيجا شفيونتيك الثانية، وقالت وهي تبكي: «توفي جدي للأسف قبل يومين، لذا كنت أريد حقاً الفوز من أجله».
وأضافت: «أُبلغت بالخبر في اليوم التالي لفوزي على إيجا، لذا أردت حقاً تقديم أفضل ما لديّ من أجله، آمل أنه يشاهدني».
وتبحث الدنماركية عن رابع لقب لها في بطولات رابطة المحترفات، وذلك بعد تتويجها في دورتي ليون ولوكسمبورج في 2021 وفي دورة أوكلاند هذا العام على حساب أوساكا بالذات، والتي انسحبت من النهائي بعد حسم المجموعة الأولى في المواجهة الوحيدة بين اللاعبتين على صعيد «دبليو تي أيه».
وقالت أوساكا عن تاوسون: «إنها حقاً قوية، لعبت ضدها في أوكلاند هذا العام، وأُجبرت على الانسحاب في منتصف المباراة بسبب الإصابة، لذا أنا متحمسة جداً لأنني بصحة جيدة الآن».

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