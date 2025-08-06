«مغادر» يخطف نجومية اليوم السادس في مهرجان العين للهجن

علي معالي (أبوظبي)

تواصلت الإثارة والمتعة في اليوم السادس من منافسات الجولة الثانية لمهرجان العين لسباقات الهجن 2025، حيث شهد ميدان الروضة صباح اليوم، إقامة السباق التمهيدي الثاني لفئة «اللقايا» لمسافة 3 كلم، وسط مشاركة واسعة من ملاك الهجن من أبناء دول الخليج.

تألق «مُغادر» لمالكه عبدالله سيف مبارك الخييلي بتسجيل أفضل توقيت في اليوم السادس بزمن (4:23:05) دقيقة، في الشوط الثاني، الذي شهد تنافساً مثيراً للغاية في ميدان الروضة بمدينة العين، وقد حددت اللجنة المنظمة للمهرجان 165 شوطاً خلال منافسات الجولة التمهيدية الثانية من المهرجان الذي يستمر حتى 10 أغسطس الجاري.

وكان السباق حماسياً للغاية في هذا الشوط منذ الانطلاقة حتى خط النهاية، والجميل أن «مغادر» كان يحمل الرقم (1)، وبالفعل نجح في أن يكون الرقم (1) في اليوم بشكل عام من حيث التوقيت الأفضل، وحل وصيفاً في هذا الشوط «هملول» لسالم حمد سعيد الدرعي بزمن (4:25:91)، وفي المركز الثالث «سمحون» لمبارك سالم محمد العامري بزمن (4:26:52)، وفي الترتيب الرابع «مياس» لأحمد محمد علي الكتبي بزمن (4:27:78)، وفي المركز الخامس «الواضح» لعويضة حمد سهيل العامري بزمن (4:28:65)، وحل «الشارد» لعبيد راشد ناصر الدرعي في المركز السادس بزمن (4:29:02)، وفي المركز السابع «مبشر» لعيسى سعيد سبت الخيلي بزمن (4:30:35)، وفي المركز الثامن «كفو» لحمد محمد سهيل العامري بزمن (4:33:78)، و«ربدان» لأحمد سعيد غانم المنصوري في المركز التاسع بزمن (4:34:03)، وفي المركز العاشر «شاهين» لمحمد سلطان مطر مرخان بزمن (4:34:37) دقيقة.