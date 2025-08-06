«الزمن الأفضل».. سباق مثير في مهرجان العين لسباقات الهجن

علي معالي (أبوظبي)

مع نهاية اليوم السادس من منافسات الجولة الثانية لمهرجان العين لسباقات الهجن 2025، تألقت العديد من الأرقام في سماء ميدان الروضة بمنطقة العين، حيث سجلت «الدرعية» لمالكها محمد مبارك عامر الحبسي أفضل توقيت اليوم الأول، وفي الشوط الأول من التمهيدي الثاني، في سن «الفطامين» لمسافة 1.5 كلم، والتي انطلقت الجمعة الماضي بزمن قدره (1:57:47) دقيقة.

وفي اليوم التالي، كانت «شواهين» لعبدالله صالح عبدالله الحرسوسي على موعد مع التألق لسن الفطامين في الشوط السادس، بالصدارة في مسافة 1.5 كلم، بزمن (1:57:83) دقيقة.

وفي اليوم الثالث، كانت منافسات «سن الحقايق»، لمسافة 3 كلم، بمشاركة 15 مشاركاً، ونجحت «الفاتن» لمنصور ناصر حمد اللحيفي في تحقيق الزمن الأفضل بـ 4:27:08 دقيقة، في الشوط السابع، وسط صراع مثير وممتع في نفس الوقت.

وفي اليوم الرابع، ولمنافسات «سن الحقايق» أيضاً، فرض «شاهين» لعلي سلطان محمد الهاشمي نفسه بقوة في الزمن الأفضل في صدارة الشوط الثاني بـ 4:21:30 دقيقة، وسط مشاركة 15 مشاركاً أيضاً لمسافة 3 كلم.

وفي اليوم الخامس كانت منافسات «سن اللقايا»، لمسافة 3 كلم، وتألق «مطفي» في الشوط السابع بزمن (4:26:82) دقيقة، وفي اليوم السادس، كان «مغادر» لعبدالله سيف مبارك الخييلي على موعد مع الزمن الأفضل في الشوط الثاني لسباق «سن اللقايا» لمسافة 3 كلم، أيضاً بزمن (4:23:05) دقيقة، ويستمر السباق في المنافسات التي تستمر حتى العاشر من الشهر الجاري.