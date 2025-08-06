الإمارات تشارك في «الألعاب العالمية» بـ 8 رياضيين

دبي (الاتحاد)

تشارك دولة الإمارات في فعاليات النسخة الثانية عشرة من دورة الألعاب العالمية، والتي ستقام في مدينة تشنجدو بجمهورية الصين الشعبية خلال الفترة من 7 إلى 17 أغسطس الجاري، بـ 8 لاعبين ولاعبات في 3 رياضات مختلفة، هي الجوجيتسو، والمواي تاي، والترايثلون.

ويضم منتخبنا الوطني للجوجيتسو 6 لاعبين ولاعبات هم: محمد السويدي (69 كجم)، ومهدي العولقي (77 كجم)، وسعيد الكبيسي (85 كجم)، وأسماء الحوسني (52 كجم)، وشمسة العامري (57 كجم)، وشما الكلباني (63 كجم).

كما تشارك مريم الشامسي في منافسات رياضة الترايثلون، فيما يخوض محمد تويزي منافسات المواي تاي.

وكانت إدارة الشؤون الفنية والرياضية باللجنة الأولمبية الوطنية قد عقدت اجتماعاً مشتركاً مع الاتحادات الرياضية المشاركة باستخدام تقنية الاتصال المرئي، لاستعراض الاستعدادات الأخيرة قبل خوض غمار الحدث العالمي، بمشاركة أكثر من 5000 رياضي من 118 دولة، يتنافسون في 34 رياضة متنوعة.

ويشرف على تنظيم دورة الألعاب العالمية الحدث متعدد الرياضات، الذي يُقام كل أربع سنوات، الاتحاد الدولي للألعاب العالمية، وهي منظمة معترف بها من قبل اللجنة الأولمبية الدولية، ويضم في عضويته 40 اتحاداً رياضياً دولياً.

وحققت الإمارات 12 ميدالية في تاريخ المشاركات بدورات الألعاب العالمية التي استهلتها بالنسخة الثامنة عام 2009 في تايوان، حيث حصدت الميدالية البرونزية في مسابقة السنوكر عن طريق محمد شهاب، فيما نجح فيصل الكتبي لاعب منتخبنا الوطني للجوجيتسو في التتويج بالميداليتين الذهبية والفضية في النسخة العاشرة التي أقيمت ببولندا عام 2017.

كما أضاف منتخبنا الوطني للرياضات الجوية بذات النسخة الميدالية البرونزية بمسابقة القفز المظلي لفئة المختلط، فيما شهدت مشاركتنا بالنسخة الماضية عام 2022 في برمنغهام بالولايات المتحدة الأميركية أفضل حصاد على مدار جميع النسخ، برصيد 8 ميداليات ملونة، بواقع ذهبيتين وفضية و5 ميداليات برونزية، جاءت عن طريق رياضات الجوجيتسو، والمواي تاي، والقفز المظلي الحر.

وتقدمت الإمارات 10 مراكز في جدول الميداليات التراكمي لدورات الألعاب العالمية في المركز الـ 56 عقب نهاية النسخة الحادية عشرة ببرمنجهام، من بين 101 دولة، في حين احتفظت إيطاليا بصدارة الترتيب التراكمي للدورات، وإجمالي عدد الميداليات برصيد 490 ميدالية، على الرغم من تحقيقها المركز الرابع في نسخة برمنجهام 2022 برصيد 49 ميدالية.