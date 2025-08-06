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الرياضة

استاد آل نهيان يستضيف تصفيات كأس آسيا تحت 23 عاماً

استاد آل نهيان يستضيف تصفيات كأس آسيا تحت 23 عاماً
6 أغسطس 2025 12:01

 
معتز الشامي (أبوظبي)

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يستضيف استاد آل نهيان بنادي الوحدة بالعاصمة أبوظبي، تصفيات المجموعة التاسعة المؤهلة إلى كأس آسيا تحت 23 عاماً، والتي يشارك بها منتخبنا الأولمبي إلى جانب إيران، جوام، هونج كونج، وتقام المباريات من 3 إلى 9 سبتمبر المقبل.
واستعد «الأبيض الأولمبي» لانطلاق التصفيات بمعسكر خارجي في إسبانيا بمشاركة 26 لاعباً، هم خالد توحيد، سعيد المقدمي، علي الصفار، مبارك بن زامة، منصور المنهالي، يوسف المرزوقي، خميس المنصوري، فهد جاسم، أحمد مال الله، زايد خميس، جمال خليفة، هزاع شهاب، علي عبدالعزيز، سولومون سوسو، ضاري فهد، محمد الوافي، حازم عباس، مطر زعل، أحمد رائد، محمد الحمادي، غيث عبدالله، مايد الكاس، محمد جمعة، علي المعمري، منصور سعيد، وعيسى خلفان.
ويملك «الأبيض الأولمبي» عدداً من اللاعبين لديهم الفرصة للانضمام إلى المنتخب الأول، حيث يراقب الروماني كوزمين المدير الفني بعض العناصر، تمهيداً لضمهم لتجمعات المنتخب، كما عقد أكثر من اجتماع مع مارسيلو برولي مدرب المنتخب الأولمبي بهذا الشأن.
وفاز المنتخب الأولمبي على ريال مورسيا الإسباني بخماسية ودياً، وسجل الأهداف علي المعمري «هدفين»، مايد الكاس، محمد خليل ومنصور المنهالي، وحرص مارسيلو برولي على إشراك أكبر عدد من اللاعبين خلال شوطي المباراة، بهدف الوقوف على مستوياتهم وجاهزيتهم الفنية والبدنية، ومدى استيعابهم لطريقة وأسلوب اللعب التي تم التدرب عليها خلال فترة المعسكر.

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