سعيد البرطماني: توافد المُلاك أضفى أجواء تنافسية رائعة في «العين للهجن»

علي معالي (أبوظبي)

أشاد سعيد البرطماني، محلل سباقات الهجن، بالزخم الكبير الذي شاهده في اليوم السادس من منافسات العين لسباقات الهجن في ميدان الروضة.

وقال البرطماني: «توافد أعداد كبيرة من ملاك الهجن جعل الأجواء بها تنافسية رائعة مشابهه للأجواء الشتوية، مع انخفاض تدريجي لدرجة الحرارة، بشكل أفضل من اليوم السابق».

وأضاف: «التوقيت الزمني الأفضل لهذا اليوم في سن اللقايا ذهب لمصلحة «مغادر»، والذي قطع مرحلة السباق من خلال منافسة مبكرة مع العديد من الأسماء ومنها «مياس»، والذي سيطر أطول فترة على مجريات الشوط، وتجمع العديد من الأسماء على مشارف الكيلو متر الأخير، والذي أشعل المنافسة مبكراً وصول «مغادر» واستلامه الصدارة بأداء يوحي بأنه سيكون صاحب الشوط، واتضح جلياً حين أصدرت عليه التعليمات بالاندفاع وسع الفارق، وأكد جدارته على جميع المنافسين».

وقال سعيد البرطماني: «كان لافتاً للنظر في اليوم السادس من السباق، عناصر اتحاد سباقات الهجن ودورهم الفعال، وخاصة في منطقة التحضير تسليم الواقيات للمشاركين وقيامها بعمل فائق وجهد كبير».

وعن الجوانب الفنية الأخرى تحدث سعيد البرطماني، قائلاً: «الشوط الأول حصلت عليه «فرح»، بتوقيت متميز جداً، مقارنة بتواقيت اليوم السابق، وخاضت «فرح» منافسة قوية طوال مسار السباق».