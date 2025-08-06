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الرياضة

ميسي يغيب عن إنتر ميامي في «كأس الرابطتين»

ميسي يغيب عن إنتر ميامي في «كأس الرابطتين»
6 أغسطس 2025 12:17

 
ميامي (أ ف ب)

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يغيب النجم الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي عن مباراة فريقه إنتر ميامي أمام بوماس أونام المكسيكي، ضمن كأس الرابطتين الأميركية والمكسيكية لكرة القدم، بسبب مشكلة عضلية، وفقاً لما أعلنه مواطنه مدرب الفريق الأميركي خافيير ماسكيرانو.
وتعرّض ابن الثامنة والثلاثين عاماً لما وصفه ماسكيرانو «إصابة عضلية طفيفة» في أعلى ساقه اليمنى، وذلك خلال فوز فريقه على نيكاكسا المكسيكي ضمن البطولة عينها السبت الماضي.
وعلى الرغم من عدم وجود جدول زمني لعودة قائد المنتخب الأرجنتيني، فإن مدربه أعرب عن أمله برؤيته قريباً على أرض الملعب.
وقال ماسكيرانو للصحفيين: «عادة ما يتعافى بشكل جيد جداً من الإصابات، والأهم أنه يفعل ذلك عادة بسرعة، لذا سنرى، لكن من الواضح أنه لن يكون متوفراً غداً، ولكن سنرى بعد ذلك كيف يشعر وكيف يتحسّن».
وقاد أفضل لاعب في العالم ثماني مرات وصاحب 18 هدفاً في الدوري المحلي هذا الموسم، إنتر ميامي إلى لقب كأس الرابطتين في 2023 بعد وقت قصير من التحاقه بالفريق.
ومن المُرجّح أن يحتاج إنتر ميامي إلى الفوز على بوماس في مباراته الأخيرة بدور المجموعات لبلوغ الدور ربع النهائي للبطولة التي تجمع فرقاً من الدوريين الأميركي والمكسيكي.
وسيكون أمام ميسي أسبوعين للتعافي في حال بلوغ إنتر ميامي الأدوار الإقصائية قبل انطلاق ربع النهائي.
ويلعب إنتر ميامي الأحد أمام أورلاندو في الدوري المحلي.

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