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الرياضة

انتقالات «الأجانب» الداخلية.. حضور لافت في «ميركاتو الصيف»

انتقالات «الأجانب» الداخلية.. حضور لافت في «ميركاتو الصيف»
6 أغسطس 2025 17:30

معتصم عبدالله (أبوظبي)

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سجّلت الانتقالات الداخلية للاعبين الأجانب في أندية دوري أدنوك للمحترفين حضوراً لافتاً في سوق الانتقالات الصيفية استعداداً للموسم الجديد 2025-2026، وسط بروز أسماء 6 نجوم تحركوا بين أندية الدوري في صفقات لاقت تفاعلاً جماهيرياً واسعاً، لما تحمله من دلالات فنية وتجارية، أبرزها الإيراني أحمد نور الله، ومواطنه مهدي قائدي، إلى جانب الكولومبي أجوديلو، والصربي ميليفوجيفيتش، والأرجنتيني بوبليتي، والأوزبكي عبدولاييف.
وأعلنت شركة كرة القدم بنادي كلباء تعاقدها الرسمي مع لاعب الوسط الإيراني أحمد نور الله (31 عاماً) لمدة موسمين، قادماً من نادي الوحدة، في إطار تعزيز صفوف الفريق الأول، إذ يُعد نور الله من الوجوه المألوفة في دوري المحترفين، بعدما لعب سابقاً لشباب الأهلي وأسهم في تتويجه بلقب الدوري موسم 2022-2023، قبل أن ينتقل إلى الوحدة في صيف 2023.
وفي مشهد موازٍ، نشط النصر بقوة على صعيد التعاقدات الداخلية، حيث نجح في ضم الجناح الإيراني مهدي قائدي بعقد يمتد حتى 2028، قادماً من شباب الأهلي، بعدما لعب مع كلباء في الموسم الماضي على سبيل الإعارة، كما استعاد النصر خدمات لاعب الوسط الكولومبي كيفن أجوديلو بعد نهاية إعارته مع الوحدة، إلى جانب التعاقد مع الصربي لوكا ميليفوجيفيتش، في صفقة انتقال حُر قادماً أيضاً من شباب الأهلي.
وعلى خط التحديثات، ضم الشارقة لاعب الوسط الأرجنتيني جيرونيمو بوبليتي قادماً من الوصل، في صفقة تمت بناء على توصية من مدرب «الملك» الصربي ميلوش، الذي أبدى إعجابه بقدرات اللاعب خلال مواجهات الموسم الماضي.
في المقابل، عزز دبا صفوفه بالتعاقد مع لاعب الارتكاز الأوزبكي عبدالله عبدولاييف (27 عاماً)، القادم من باختاكور، والذي سبق له اللعب مع خورفكان، وذلك على سبيل الإعارة لموسم واحد.
وتعكس هذه التحركات رغبة الأندية في استثمار معرفة اللاعبين الأجانب بأجواء الدوري، وتوفير عنصر الجاهزية الفنية والانسجام السريع، ما يرفع من وتيرة المنافسة الفنية قبل انطلاقة الموسم المرتقب في 16 أغسطس الجاري.

دوري أدنوك للمحترفين
اتحاد الكرة
رابطة المحترفين
الميركاتو الصيفي
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