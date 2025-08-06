نيمار يثير شغف جماهير يوفنتوس!



معتز الشامي (أبوظبي)



تشير التقارير الواردة من إيطاليا إلى أن نيمار ربما يعود إلى كرة القدم الأوروبية، وينضم إلى يوفنتوس، ما أثار الحماس بين جماهير «البيانكونيري»، وحظي بإشادة مواطنه جليسون بريمر، ولا تزال سوق الانتقالات الأوروبية تشهد مفاجآت، ومن أحدث الشائعات نيمار، الذي يلعب حالياً مع سانتوس البرازيلي.

ويُقال إن النجم البرازيلي، الذي عاد قبل بضعة أشهر إلى النادي الذي بدأ مسيرته فيه، يفكر في فترة أخرى في كرة القدم الأوروبية، هذه المرة مع يوفنتوس في الدوري الإيطالي، وينبع اهتمام نيمار بالعودة إلى أوروبا من هدف واضح، وهو الوصول إلى قمة مستواه قبل كأس العالم 2026.

ورغم عدم تأكيد أي مفاوضات رسمية، إلا أن هذه الخطوة ليست مستبعدة، خاصة في ظل جاذبية المنافسة مرة أخرى على أعلى مستوى ووجود مواطنه البرازيلي جليسون بريمر في تشكيلة «البيانكونيري»، وفي حديثه لصحيفة «لا جازيتا ديلو سبورت»، أعرب بريمر عن حماسه للعب إلى جانب نجم برشلونة وباريس سان جيرمان السابق، وقال: «سيكون من الرائع وجود لاعب مثل نيمار هنا في يوفنتوس»، وعززت تصريحاته آمال الجماهير برؤية نجم البرازيل رقم 10 يرتدي القميص المخطط بالأبيض والأسود.

وأجرت وسائل الإعلام الإيطالية بالفعل مقارنات بين هذا التوقيع المحتمل ووصول كريستيانو رونالدو في عام 2018، وفي حين أشاروا إلى أنها ستكون صفقة أكثر استدامة من الناحية المالية، إلا أنهم أقروا أيضاً بأن جاذبية نيمار العالمية سيكون لها تأثير هائل داخل الملعب وخارجه.

وللعلاقة بين نيمار ويوفنتوس تاريخ طويل، وفي عام 2015، لعب البرازيلي دوراً محورياً في نهائي دوري أبطال أوروبا، مسجلاً الهدف الثالث في فوز برشلونة 3-1 على الفريق الإيطالي، ومع ذلك، فإن موهبته وخبرته تجعله خياراً جذاباً لعملاق تورينو، وفي الوقت الحالي، لا يعتبر نيمار من الأولويات القصوى بالنسبة ليوفنتوس، ولكن حتى هذه الأخبار والتقارير تثير ضجة كبيرة بين المشجعين.