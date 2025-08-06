مانشستر سيتي يؤمّن رودري من أطماع ريال مدريد!



معتز الشامي (أبوظبي)



يستعد مانشستر سيتي لتأمين مستقبل نجمه الإسباني رودري في «ملعب الاتحاد» وفقاً لتقارير متعددة، وربما يتم تمديد عقد لاعب الوسط الإسباني، الذي يمتد حتى 2027، لمدة عامين إضافيين، ليبقى حتى 2029، وكان أداء رودري الثابت عاملاً أساسياً في نجاح «السيتي» في المواسم الأخيرة، بما في ذلك الفوز بلقب الدوري الإنجليزي، وموسم تاريخي بالثلاثية.

ويُعد توقيت عرض السيتي مهماً، نظراً لظهور رودري هدفاً أساسياً لريال مدريد، وحدده العملاق الإسباني أولوية لتحديث وسطه، ويرى فيه «الهدف الكبير» في خططه للانتقالات، ومع اقتراب عقده الحالي من سنواته الأخيرة، وعدم توقيع أي تمديد رسمي حتى الآن، ويشعر نادي سانتياغو برنابيو بوجود فرصة للتعاقد مع أحد أفضل لاعبي الوسط المدافعين في أوروبا.

وتشير التقارير إلى أن «السيتي» لا يزال واثقاً من الاحتفاظ برودري، لكنه حريص على تجنب المخاطر المرتبطة بعدم اليقين بشأن عقده، في ظل تزايد اهتمام أندية النخبة الأوروبية به، ويُعد تمديد عقد رودري جزءاً من استراتيجية مانشستر سيتي الأوسع نطاقاً للحفاظ على مجموعة أساسية من اللاعبين العالميين في قمة عطائهم.

ونظراً لأن مستقبل بيب جوارديولا على المدى الطويل محل نقاش أيضاً، فإن ضمان خدمات رودري يتماشى مع هدف النادي في الحفاظ على هيمنته التنافسية في إنجلترا وأوروبا، وسيكون لقرار رودري بشأن العقد الجديد آثار بالغة الأهمية، ليس فقط على مسيرته المهنية، بل أيضاً على تخطيط تشكيل «السيتي».

ويُرسّخ التزامه حتى عام 2029 دوره ركيزة أساسية في وسط جوارديولا، ويبعث برسالة واضحة حول طموح النادي في المنافسة على الألقاب على أعلى مستوى لسنوات قادمة، ومن المتوقع أن تكون الأشهر المقبلة حاسمة في مستقبل رودري، إذ يسعى «السيتي» إلى المزج بين الحفاظ على المواهب وتطوير الفريق باستمرار، ويعزز هذا العقد الجديد مكانته أحد أهم أصول النادي.