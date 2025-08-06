دياز «الصفقة الأخيرة» لبايرن ميونيخ



ميونيخ (د ب أ)



ذكر تقرير إعلامي، أن نادي بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم، أنهى نشاطه في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعدما ضم لويس دياز، إلا إذا تمكّن من ضم المهاجم الألماني نيك فولتيماد.

وذكرت صحيفة «بيلد شبورت» الأسبوعية أن مسؤولي البايرن لا يرون «حاجة ضرورية»، لإبرام تعاقدات جديدة، ويمكن فقط إبرام تعاقدات إضافية إذا تم بيع لاعبين.

وذكر التقرير أن يان كريستيان دريسين، الرئيس التنفيذي للنادي، وهيربرت هاينر، رئيس النادي، اجتمعاً لمناقشة الانتقالات مع ماكس إيبرل، عضو مجلس الإدارة للشؤون الرياضية، وكريستوف فريوند، المدير الرياضي، الأسبوع الماضي.

وانضم دياز لبايرن قادماً من ليفربول، بطل الدوري الإنجليزي، مقابل أكثر من 70 مليون يورو (81 مليون دولار).

كما تعاقد البايرن أيضاً مع الثنائي الألماني الدولي جوناثان تاه وتوم بيشوف في صفقتين مجانيتين من باير ليفركوزن وهوفنهايم على الترتيب.

في الوقت نفسه، ترك توماس مولر، وليروي ساني، وماتيس تيل، الفريق بجانب جواو بالينيا، فيما يغيب جمال موسيالا لعدة أشهر بسبب إصابة خطيرة في الساق.

وحتى الآن، فشلت محاولات بايرن ميونيخ في التعاقد مع فولتيماد، مهاجم شتوتجارت، حيث رفض شتوتجارت، بطل كأس ألمانيا، عرضين من بايرن، حيث وصل العرض الثاني إلى حوالي 55 مليون يورو، من دون بدء المحادثات.

ويتردد أن فولتيماد جاهز للانتقال إلى بايرن رغم أن عقده يمتد مع شتوتجارت حتى عام 2028، ولكن ذكرت تقارير أن النادي لن يفكر في بيعه إلا إذا تلقى عرضا لا يقل عن 65 مليون يورو.