جماهير الوصل توجه «رسالة قوية» إلى اللاعبين

معتز الشامي (أبوظبي)

ضربت جماهير الوصل مثالاً يحتذى به في «دورينا»، عندما حضرت بكثافة، خلال التجربة الأولى لفريقها أمام صحم العماني، والتي أقيمت على ملعب زعبيل، للمرة الأولى منذ بداية فترة الإعداد الصيف الحالي، وهي المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي.

وحضرت جماهير الوصل بكثافة إلى مدرجات استاد زعبيل، في إشارة واضحة تحمل رسائل قوية للاعبين، وهي استمرار الدعم من أجل العودة سريعاً للمنافسة بقوة على الألقاب والبطولات، بعد «موسم صفري» ودّع فيه الوصل «بطل ثنائية الدوري وكأس رئيس الدولة» الموسم قبل الماضي.

ويبدو أن سياسة شركة الكرة بنادي الوصل برئاسة أحمد الطنيجي، التي أظهرت روحاً جديدة، عبر تجديد دماء الفريق بما يصل إلى 9 صفقات جديدة بين أجانب ومقيمين، من مختلف الدوريات، وفي عدة مراكز مختلفة، بخلاف التجديد لفابيو ليما وسفيان بوفتيني، كانت لها دور بارز في رفع الحالة المعنوية للجماهير، وكذلك رفع سقف الطموحات قبل انطلاق الموسم الذي لن يكون سهلاً على جميع الفرق.

ودفع المدرب الجديد كاسترو خلال المباراة، بتشكيلة ضمّت كلاً من خالد السناني، عبد الرحمن صالح، سفيان بوفتيني، أدريلسون سيلفا، بيدرو ماليرو، ريناتو تابيا، مالك جنعير، سياكا، طحنون الزعابي، ماتيوس سالدانيا، برايان بالاسيوس.

وبنظرة بسيطة يمكن ملاحظة إشراك 5 أسماء جديدة من صفقات الصيف الحالي في التشكيلة الأساسية وهم أدريلسون سيلفا، ماليرو، تابيا، سالدانيا، بالاسيوس، وفي الشوط الثاني شارك الوافدون الجدد وهم سيرجينو، ثم ريناتو جونيور، و دانييل بيدروزو، رودريجو أوليفيرا.

ورغم ذلك لم يظهر الوصل بمستوى مطمئن، حيث أضاع لاعبوه فرصاً سهلة أمام المرمى، في تجربة كان يفترض أن تشهد أهدافاً في ظل التعاقدات الكبيرة، التي أبرمتها شركة الكرة، ولكنها إجمالاً لم تكن سيئة، حيث أظهر أغلب اللاعبين مستوى فردي مميزاً، وأداء قوياً، في ظل احتياج الفريق إلى وقت كافٍ من أجل الانسجام بين جميع العناصر والتعاقدات الجديدة.

وتنفذ شركة الكرة بنادي الوصل استراتيجية جديدة، هدفها القيام بعملية إحلال وتجديد شاملة، لاسيما أن الفريق مقبل على المنافسة المحلية بالإضافة لمنافسة قارية بالمشاركة في دوري أبطال آسيا 2، بدوافع كبيرة في المنافسة من أجل الفوز باللقب.