الشارقة يخوض «التجربة الأخيرة» أمام خورفكان الأحد

علي معالي (أبوظبي)

يخوض فريق الشارقة مباراة ودية مهمة أمام فريق خورفكان يوم الأحد المقبل على استاد صقر بن محمد القاسمي بخورفكان، في تجربة هي الأخيرة لـ «الملك»، قبل انطلاق منافسات الموسم، يوم 16 أغسطس الجاري بلقاء دبا في الجولة الأولى من دوري أدنوك للمحترفين، وفيها سيضع الصربي ميلوش كل ما يريد معرفته عن عناصر فريقه، خاصة أن صفوف «الملك» ستكون مكتملة تماماً بعد عودة جميع لاعبي المنتخب الأول، وكذلك ستكون الفرصة متاحة لتجربة محلية أفضل أمام المهاجم الألباني الجديد راي ماناج، الذي شارك في 60 دقيقة فقط أمام الشباب السعودي في المعسكر الخارجي بالنمسا في المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي.

وخلال الـ 60 دقيقة أظهر الألباني مستوى مقنعاً للغاية للجهاز الفني بقدراته العالية، واستعداده بأن يكون نقطة التحول المهمة في مشوار الشارقة في الموسم الجديد، بعد أن عانى من عدم وجود مهاجم صريح خلال المواسم الماضية بعد رحيل البرازيلي ويلتون سواريز.

وسوف ينضم لتدريبات الشارقة عناصره الدوليون يوم بعد غدٍ الجمعة، وهم كايو لوكاس ولوان بيريرا وميلوني، في حين يستمر غياب ماجد حسن وماجد راشد وعادل الحوسني لأسباب صحية مختلفة، ومن المنتظر أن يقوم الجهاز الفني بتدريبات إضافية مكثفة للثنائي الجديد الأرجنتيني بوبليتي والألباني ماناج.

وهناك جهود أخرى يتم بذلها مع اللاعبين خارج التدريبات لتأهليهم بالشكل المناسب، ليعودوا إلى تشكيلة وتدريبات الفريق، ويخضع ماجد حسن للتأهيل حالياً ومعه ماجد راشد، إضافة إلى عادل الحوسني، وتُمني جماهير الشارقة نفسها بأن يكون الانسجام سريعاً بين الثلاثي كايو لوكاس وإيجور كورونادو وماناج، حتى يستطيع الشارقة استعادة بريقه من جديد، واستعادة لقب الدوري، الذي توج به في موسم 2018-2019.