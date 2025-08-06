ماكلروي يستهدف «اللقب السابع» في «جولف السباق إلى دبي»



دبي (الاتحاد)



أعلن روري ماكلروي، الفائز بجميع بطولات الجراند سلام، وصاحب 5 ألقاب في البطولات الكبرى، عودته إلى عقارات جميرا للجولف من 13 إلى 16 نوفمبر المقبل، للدفاع عن لقب بطولة جولة دي بي ورلد الختامية للموسم، وإحدى بطولات النخبة في سلسلة رولكس، ومنها السعي للفوز بلقب بطل الموسم لـ «السباق إلى دبي» للمرة السابعة، وذلك بعدما نجح العام الماضي في انتزاع الفوز المزدوج في البطولة والموسم.

قدم اللاعب الأيرلندي الشمالي أداءً رائعاً، بينما كان يصوب الكرة بثبات، ليتنزع فوزه الثالث في بطولة جولة دي بي ورلد في 2024، ويضمن لقبه السادس في «السباق إلى دبي»، مما جعله يعادل عدد الانتصارات التاريخية للراحل سيفي باليستيروس، ويعزز مكانته واحداً من أكثر اللاعبين تتويجاً في تاريخ الجولة، حيث تقدم اللاعب «36 عاماً» إلى المركز الثاني في قائمة أكثر الفائزين في «السباق إلى دبي»، وهو يتواجد بفارق انتصارين خلف كولين مونتجومري، وذلك بينما يسعى ماكلروي بالفعل إلى إضافة لقب آخر، باعتباره المصنف الأوروبي الأول إلى مسيرته الرائعة بالفعل.

كان ملعب «ذ إيرث» في عقارات جميرا للجولف، مكاناً عرف فيه المصنف الثاني عالمياً النجاح، إذ فاز ببطولة جولة دي بي ورلد في أعوام 2012 و2015 و2024، وتصدر ترتيب الموسم في أعوام 2012، و2014، و2015، و2022، و2023 و2024، كما حقق ماكلروي أربعة انتصارات إضافية في دبي، ويتصدر بطل الماسترز حالياً تصنيف «السباق إلى دبي» هذا الموسم، متقدماً على تيريل هاتون بفارق 1109.51 نقطة.

ويقضي ماكلروي أسبوعين في الإمارات، بعد تأكيد مشاركته أيضاً في بطولة أبوظبي إتش إس بي سي، أول بطولات التصفيات الختامية لجولة دي بي ورلد، حيث تأهل إلى كلا الحدثين الختاميين للموسم، بفضل فوزه المثير في ملعب أجوستا الوطني، واحتلاله المركز الرابع في بطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك، وتساويه في المركز الثاني في بطولة جينيسيس أسكتلندا المفتوحة، وتساويه في المركز السابع في «النسخة 153» من البطولة البريطانية المفتوحة.

وقال ماكلروي: «دبي مكان مميز بالنسبة لي، والفوز ببطولة جولة دي بي ورلد و«السباق إلى دبي» العام الماضي كان طريقة رائعة لاختتام الموسم، وقدمت أداءً رائعاً في هذا العام، وأتطلع إلى إنهاء الموسم بقوة أمام الجماهير في عقارات جميرا للجولف».

وتعد بطولة أبوظبي إتش إس بي سي، الأولى في الفعاليات الختامية لموسم جولة دي بي ورلد، وتُؤهل مباشرة إلى بطولة جولة دي بي ورلد، حيث يُتوّج بطل «السباق إلى دبي»، ويجتمع أفضل 70 لاعباً متاحاً في ختام فعاليات سلسلة «باك 9» في أبوظبي، للمشاركة في رابع بطولات النخبة من سلسلة رولكس لهذا العام، ثم يستعد أفضل 50 لاعباً للمشاركة في بطولة جولة دي بي ورلد، مع اقتراب الموسم من الختام في دبي.

أصبح ماكلروي أول أوروبي يكمل «الجراند سلام»، بالفوز بجميع البطولات الكبرى في الجولف، عندما أضاف «السترة الخضراء» إلى انتصاراته الأربعة السابقة في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة 2011، وبطولة الولايات المتحدة للمحترفين 2012 و2014، والبطولة البريطانية المفتوحة 2014، ويسعى للفوز بلقب «السباق إلى دبي» للمرة الرابعة على التوالي، عندما يعود إلى منطقة الشرق الأوسط في نوفمبر المقبل، ورفع كأس هاري فاردون للمرة السابعة إجمالاً.