الدوري الإنجليزي «الرابح الأكبر» في «الميركاتو الصيفي»!



معتز الشامي (أبوظبي)



لا تقتصر قوة الدوري الإنجليزي على الأموال التي ينفقها على اللاعبين الجدد، بل التي يحصل عليها، وتُعدّ سوق الانتقالات الصيفية خير مثال على ذلك، حيث حقق «البريميرليج» إيرادات هائلة بلغت 1.1 مليار يورو من مبيعات اللاعبين، وبفارق كبير عن البطولات الكبرى الأخرى، ونال الدوري الإيطالي، صاحب المركز الثاني، 822 مليون يورو.

لا شك في أن الدوري الإنجليزي بنى سمعة راسخة، بوصفه أغنى دوري في كرة القدم الأوروبية، وخلال الصيف الحالي، تفوق «البريميرليج» على منافسيه في «القارة العجوز» بفارق شاسع، حيث دفع ما لا يقل عن 2.1 مليار يورو لضم لاعبين جدد حتى الآن.

ويفوق هذا الرقم ما أنفقته أندية الدوريين الإيطالي والإسباني، والألماني مجتمعة على اللاعبين الجدد هذا الصيف «1.8 مليار يورو»، كما أن «البريميرليج» يتفوق أيضاً في جني الأموال من «سوق الانتقالات».

وحقق دخل «البريميرليج» من مبيعات اللاعبين في فترة ما بعد جائحة كوفيد-19 قفزات هائلة، بنسبة 300% ليصل إلى 1.8 مليار يورو في الموسم الماضي، من 454 مليون يورو فقط موسم 2020-2021.

ووفقاً لـ «ترانسفير ماركت»، فإن مبلغ 1.1 مليار يورو الذي جمعته الأندية الإنجليزية حتى الآن من مبيعات اللاعبين هذا الصيف هو أعلى رقم مسجل على الإطلاق في هذه المرحلة من سوق الانتقالات الصيفية، متجاوزاً الرقم القياسي المسجل العام الماضي، والبالغ 893 مليون يورو.

لكن، لماذا أصبحت الأندية الإنجليزية أكثر تفوقاً في جني الأموال من سوق الانتقالات؟ هذا ما نكشف في التقرير التالي، حيث تعد الطريقة الأسهل لتفسير هذا التحول هي إلقاء نظرة على الأندية التي حصدت أكبر ربح من مبيعات اللاعبين، وعلى سبيل المثال، يُشكّل تشيلسي ومانشستر سيتي وحدهما جزءاً كبيراً من الدخل الذي حققته أندية «البريميرليج» منذ بداية موسم 2021-2022، ويبلغ دخلهما المُجتمع من مبيعات اللاعبين 1.47 مليار يورو، وهو ما يُعادل 23% من إجمالي دخل الدوري في تلك الفترة.

ويعزى ذلك جزئياً إلى بيع أسماء لامعة مثل إيدن هازارد «الذي انضم إلى ريال مدريد مقابل 121 مليون يورو في عام 2019»، وجوليان ألفاريز الذي انضم إلى أتلتيكو مدريد مقابل 75 مليون يورو في عام 2024، ولكن يعود ذلك في الغالب إلى قيام كلا الناديين بعمليات مكثفة تُمكّنهما من التعاقد مع العشرات من اللاعبين الشباب الواعدين كل موسم، ثم بيعهم عندما يكبرون لتحقيق ربح.

وقبل هذا الموسم، بلغ دخل مانشستر سيتي من بيع لاعبي الأكاديمية 433 مليون يورو، وبلغ رقم تشيلسي نفسه 479 مليون يورو، بينما ليفربول هو نادٍ كبير آخر جعل بيع اللاعبين جزءاً أساسياً من نموذج أعماله، ويحتل النادي المركز السادس بين جميع الأندية الإنجليزية من حيث مبيعات اللاعبين في المواسم الخمسة الماضية، كما يحتل المركز الثالث بين جميع الأندية الأوروبية هذا الصيف، بعد أن حقق 133 مليون يورو.

وهناك أيضاً أندية في منتصف جدول الترتيب مثل، بورنموث وولفرهامبتون، وأبرزها برايتون، ومنذ صعوده إلى «البريميرليج» عام 2017، جمع بين النجاح في الملعب وخارجه، محققاً أرباحا طائلة بلغت 578 مليون يورو من مبيعات اللاعبين خلال تلك الفترة.

وتدعم الأرقام بشكل كبير التوجه المتزايد بين أغنى أندية الدوري الإنجليزي نحو التعاقد مع لاعبين مخضرمين من «البريميرليج»، بدلاً من التعاقد مع لاعبين من دوريات أوروبية أخرى.

وجاء 21% من إجمالي اللاعبين الذين تعاقدت معهم أندية «البريميرليج» من الدوري نفسه، بزيادة على نسبة الموسم الماضي البالغة 20%، وكانت 8 من أكبر 10 صفقات بيع بين أندية «البريميرليج» لاعبين انتقلوا إلى أندية إنجليزية أخرى.