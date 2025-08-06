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الرياضة

«كينج ميكر» يُحطم «الزمن» في كأس الدوحة

«كينج ميكر» يُحطم «الزمن» في كأس الدوحة
6 أغسطس 2025 14:30

عصام السيد (أبوظبي)

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حطم الجواد الإماراتي «آر بي كينج ميكر» لهلال العلوي، الزمن القياسي لمسافة الميل وربع الميل «2000 متر»، بمضمار دوفيل الفرنسي، حين واجه نخبة من الخيول العربية الأصيلة عمر أربع سنوات فما فوق، في سباق كأس الدوحة «بري مانجنيت» للفئة الأولى البالغ جائزته 50 ألف يورو.
وتمكن «آر بي كينج ميكر» بإشراف المدربة إليزابيث بيرنارد، وقيادة كريستيان ديمورو، من التفوق بفارق 4 أطوال وسجل ابن «باسق الخالدية» زمناً جديداً وقدره 2:11:08 دقيقة، فيما جاء في المركز الثاني «جو ستار» لهلال العلوي، بإشراف إليزابيث بيرنارد، وقيادة مايكل فورست، فيما حلّ بالمركز الثالث «لوسيل» للشقب ريسنج، بإشراف جي دي ميول، وقيادة فالح بوغنيم.
وشكّل أداء الجواد «آر بي كينج ميكر» في دوفيل مؤشراً قوياً على قدرته في المنافسة ضد نخبة الجياد على مستوى العالم، وقد يؤكد كذلك جاهزيته للسباقات الكبرى المقبلة.
وأكد المالك هلال العلوي، أن «آر بي كينج ميكر» سيستهدف كأس قطر العالمي للخيول العربية الأصيلة لمسافة الميل وربع الميل ضمن سباقات مهرجان «قوس النصر» بفرنسا أكتوبر المقبل، بعد تتويجه بلقب السباق وتحطيمه الزمن القياسي للمسافة.

سباقات الخيول
فرنسا
خيول الإمارات
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