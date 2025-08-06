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الرياضة

«فرح» تُعانق «ناموس اللقايا» في مهرجان العين للهجن

«فرح» تُعانق «ناموس اللقايا» في مهرجان العين للهجن
6 أغسطس 2025 15:00

علي معالي (أبوظبي)

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حلّقت «فرح» المملوكة لبخيت جابر مسلم الجنيبي، بأول أشواط اليوم الثاني لمنافسات «سن اللقايا» لمسافة 3 كلم، ضمن الجولة التمهيدية الثانية من مهرجان العين لسباقات الهجن 2025، والذي ينظمه مركز شؤون هجن الرئاسة، وإشراف اتحاد سباقات الهجن، بميدان الروضة بمنطقة العين، بعد أن قطعت مسافة الشوط في 4:24:50 دقيقة.
وسجل «مغادر» لعبد الله سيف مبارك الخييلي أفضل توقيت في الشوط الثاني، حيث جاء في المركز الأول بزمن 4:23:05 دقيقة.
وأحرزت «أبعاد» لحمد سيف بن نعيف العامري لقب الشوط الثالث بتوقيت 4:25:83 دقيقة، بينما سجل «الشبابي» لخليفة محمد عامر العمري اسمه ضمن قائمة الفائزين في شوط اللقايا الجعدان بتوقيت 4:28:58 دقيقة.
وحلّت «نوعية» لسالم جابر المنصوري في المركز الأول بالشوط الخامس، بعد أن عبرت خط النهاية في 4:31:62 دقيقة، وخطف «الظبي» لحمد راعي الشيجة العامري ناموس الشوط السادس، مسجلاً توقيتاً 4:33:39 دقيقة.
وأهدى «والم» مالكه بدر محمد مكتوم الجنيبي لقب الشوط السابع، بعد أن قطع المسافة في 4:30:17 دقيقة، ونجحت «الشامخة» لسالم خليفة الدرعي في حصد الشوط الثامن بتوقيت 4:34:18 دقيقة.
وفي الشوط التاسع كانت «حدث» لعامر حويرب المنصوري على موعد مع المركز الأول، وسجلت توقيتاً 4:32:67 دقيقة، وذهب الشوط العاشر إلى «مرموق» لسهيل الدحبة العامري، الذي أنهى المسافة في 4:30:83 دقيقة.
وأسفرت بقية الأشواط الـ15 في ختام منافسات اللقايا عن فوز كل من «وطن» لفرج صبيح المخيني، و«الظبي» لحمد مطر حليس الكتبي، و«مزعل» لمحمد راشد عصيان المنصوري، و«حضور» لحمد سهيل العامري، و«جزيل» لنايف بن روية الخييلي.
وتستأنف فعاليات المهرجان، بعد غدٍ الجمعة، عبر منافسات سن الإيذاع، حيث تركض المطايا لمسافة 4 كلم، عبر 25 شوطاً في الفترة الصباحية، تعقبها يوم السبت، منافسات الثنايا من خلال 20 شوطاً، وتختتم الجولة الثانية من المهرجان يوم الأحد المقبل بمنافسات الحول والزمول.

مهرجان العين للهجن
سباقات الهجن
اتحاد سباقات الهجن
العين
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