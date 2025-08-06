160 لاعباً في بطولة الإمارات الفردية للشطرنج

دبي (الاتحاد)

تنطلق، غداً الخميس، منافسات بطولة الإمارات الفردية للشطرنج للفئات السنية المفتوحة والإناث تحت 12 و14 و16 و18 و20 سنة، التي ينظمها اتحاد الشطرنج، ويستضيفها نادي دبي للشطرنج والثقافة، وتستمر حتى 14 أغسطس الجاري، بمشاركة 160 لاعباً ولاعبة من مختلف الأندية الشطرنجية في الدول، وتقام المنافسات وفق النظام السويسري، من 7 إلى 9 جولات، حسب عدد المشاركين في كل فئة.

ويدير البطولة طاقم تحكيم مكوّن من 9 حكام وحكمات، يترأسهم الحكم الدولي ماجد العبدولي، إلى جانب الحكام علي عبدالعزيز، خالد الطاهر، حامد أحمد، وسلطان فريد، بينما تُدير منافسات الإناث الحكم الدولي جواهر الجسمي، نائب رئيس لجنة الحكام، بمساعدة منال الحمادي، زايد البلوشي، وأنس المنصوري.

وأكد عبدالكريم المرزوقي، الأمين العام لاتحاد الإمارات للشطرنج، أن البطولة تأتي ضمن أجندة الاتحاد المحلية، وتُعد محطة مهمة ضمن استعدادات اللاعبين للاستحقاقات الخارجية، مشيراً إلى أن الموسم لا يزال يشمل عدداً من البطولات، أبرزها الدوري العام للرجال والسيدات في أكتوبر المقبل، وكأس الإمارات، إلى جانب بطولات عالمية مرتقبة، مثل بطولة العالم تحت 8 و10 و12 سنة في كازاخستان من 18 سبتمبر إلى 1 أكتوبر المقبلين، وبطولة العالم تحت 14 و16 و18 سنة في ألبانيا من 3 إلى 16 أكتوبر، وبطولة العرب للرجال والسيدات في الكويت خلال نوفمبر المقبل.

وأوضح المرزوقي أن البطولات المحلية تسهم في تطوير مستويات اللاعبين والحكام على حد سواء، حيث يُعتمد عليها لتأهيل الحكام ومنحهم الفرصة لاكتساب الخبرة وترشيحهم للمشاركة في البطولات القارية والدولية.

واختتم المرزوقي بتوجيه الشكر لنادي دبي للشطرنج على استضافة البطولة، مثمناً تعاون جميع الأندية الشطرنجية في دعم أنشطة الاتحاد وتحقيق أهدافه الاستراتيجية المتمثلة في تأهيل اللاعبين وتمكينهم من الوصول إلى منصات التتويج الخارجية.