الهلال السعودي يقترب من ضم «نونيز ليفربول»

ليفربول (أ ف ب)

دخل الهلال السعودي بجدية على خط التعاقد مع مهاجم منتخب الأوروجواي لكرة القدم داروين نونيز من ليفربول الإنجليزي، وفق ما أفادت تقارير اليوم، متحدثة عن توصله إلى اتفاق شفهي مع بطل الدوري الممتاز.

ويدافع نونيز عن ألوان ليفربول منذ ثلاثة أعوام، بعدما انضم إليه من بنفيكا البرتغالي في صفقة قدرت بـ75 مليون يورو (87 مليون دولار)، لكنه لم يرتق فعلاً إلى حجم التوقعات المحيطة به، واكتفى بتسجيل 40 هدفاً في 143 مباراة بألوان «الحمر» في كافة المسابقات.

وكتب الصحفي الإيطالي الشهير فابريزيو رومانو، المتخصص بالانتقالات، على «إكس»: «الهلال يقترب من حسم صفقة الحصول على داروين نونيز بعد التوصل إلى اتفاق شفهي مع ليفربول»، مضيفاً: «الاتفاق بين الناديين قد حصل والهلال يتفاوض مع داروين بشأن الشروط الشخصية، القرار يعود لنونيز لكن المفاوضات جارية.. إنزاجي يريده»، في إشارة إلى مدرب الهلال الجديد الإيطالي سيموني إنزاجي.

وفي نهاية الأسبوع الماضي، قال الصحفي في موقع «ذي أثلتيك» ديفيد أورنستين إن «الهلال حدد داروين نونيز كهدف رئيس ويُكثف جهوده للتعاقد مع مهاجم ليفربول، لم يُقدم أي عرض حتى الآن لكنه أعلم ليفربول باهتمامه به.. اللاعب الدولي الأوروجوياني منفتح على الفكرة».

وسبق لشبكة «سكاي سبورتس» الإيطالية أن أفادت بأن مواطنها ميلان مهتم أيضاً بمهاجم ليفربول وبأنه تواصل مع الأوروجوياني من أجل تأمين مهاجم من الطراز الرفيع ليكون في خدمة مدربه الجديد-القديم ماسيميليانو أليجري، مضيفة أن عملية التعاقد مع ابن الـ26 عاماً معقدة، لاسيما في ظل اهتمام الهلال بضمه أيضاً.