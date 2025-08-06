سحب قرعة دوري أبطال أفريقيا و«الكونفيدرالية» السبت

القاهرة (د ب أ)

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، إجراء قرعة الأدوار التمهيدية لبطولتي دوري أبطال أفريقيا والكونفيدرالية يوم السبت المقبل في العاصمة التنزانية دار السلام.

وذكر «كاف» عبر موقعه الرسمي اليوم أن القرعة ستجري يوم السبت، وسيتم بثها مباشرة عبر منصاته الرسمية.

وأضاف: «يمثل حدث السبت الانطلاقة الرسمية لموسم واعد جديد من أبرز بطولات الأندية في القارة: دوري أبطال أفريقيا، وكأس الكونفيدرالية الأفريقية». وأوضح: «ستنطلق الأدوار التمهيدية يوم 19 سبتمبر المقبل، على أن تجرى مباريات الدور التمهيدي الثاني بداية من 17 أكتوبر».

ويبدأ دور المجموعات لكل من دوري أبطال أفريقيا، وكأس الكونفيدرالية الأفريقية، يوم 21 نوفمبر، فيما تنطلق الأدوار الإقصائية يوم 13 مارس المقبل.