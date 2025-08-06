ليفربول يوافق على عرض الهلال السعودي لضم نونيز

لندن (د ب أ)

ذكر تقرير إعلامي أن نادي ليفربول الإنجليزي لكرة القدم توصل لاتفاق مع الهلال السعودي على بيع المهاجم الأوروجواياني داروين نونيز.

وذكرت شبكة «سكاي سبورتس» اليوم أن النادي تقدم بعرض بقيمة ثابتة تبلغ 2ر46 مليون جنيه إسترليني (53 مليون يورو) بالإضافة إلى إضافات قد ترفع الصفقة إلى 56.6 مليون جنيه إسترليني (65 مليون يورو).

وذكر التقرير أن نونيز لم يبلغ ليفربول بعد بأنه يوافق على هذه الصفقة.

وذكرت شبكة «سكاي» في إيطاليا أن الهلال مستعد للموافقة على طلبات نونيز فيما يتعلق بالراتب.

وإذا رحل نونيز عن أنفيلد سيفعل ذلك بعد أن سجل 40 هدفاً في 143 مباراة للنادي منذ انتقاله من بنفيكا في عام 2022، وهي الصفقة التي كلفت ليفربول في البداية 64 مليون جنيه إسترليني في ذلك الوقت.

ورغم انه سجل 18 هدفاً في الموسم الأخير للمدرب يورجن كلوب مع ليفربول، سجل نونيز سبعة أهداف فقط في الموسم الماضي مع المدرب أرني سلوت.