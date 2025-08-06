8 نجوم على موعد مع التألق في «البريميرليج»



معتز الشامي (أبوظبي)



مع اقتراب انطلاق موسم 2025-2026 من الدوري الإنجليزي، تزداد التوقعات بشأن عدد من اللاعبين الذين يُرتقب أن يكون لهم تأثير كبير، سواء من الصفقات الجديدة، أو نجوم في طريقها لخطف الأنظار، وهو ما رصدته صحيفة «The Analyst»، والتي استعرضت قائمة من 8 أسماء تستحق المتابعة عن قرب هذا الموسم، وتجمع «القائمة المختارة» بين عناصر الشغف والإبداع، والخبرة الفعلية رغم الأعمار الصغيرة، وهو ما يعني أن الموسم الذي شارف على الانطلاق في الدوري الإنجليزي، يُتوقع أن يكون مسرحاً لتألق هذه الأسماء، سواء لصناعة المجد الفردي، أو رفع طموحات أنديتهم نحو المنافسة على الألقاب.

ريان تشيركي «مانشستر سيتي»

الفرنسي الشاب القادم من ليون يتمتع بقدرات مهارية عالية، خاصة في المساحات الضيقة، تشيركي صنع 1.7 فرصة في المباراة الواحدة خلال الموسم الماضي في الدوري الفرنسي، رغم بعض التحفظات على مساهماته الدفاعية، فإن موهبته في صنع الفرص قد تكون ما يحتاج إليه جوارديولا لتجديد دماء وسطه الهجومي.

كوبي ماينو «مانشستر يونايتد»

بعد موسم متميز في 2024-25، لعب فيه دوراً محورياً رغم صغر سنه «19 عاماً»، سجل ماينو 3 أهداف، وقدم دقة تمرير بلغت 89%، يملك القدرة على بناء اللعب من الخلف بذكاء، ومع استقراره في خط الوسط، يتوقع له أن يكون من أهم لاعبي إنجلترا في السنوات المقبلة.

بريان مبومو «برينتفورد»

سجل مبومو 9 أهداف وصنع 6 في الموسم الماضي رغم غيابه لفترات بسبب الإصابة، يتميز بسرعته ومهارته في المراوغة، ويُعتبر لاعباً نموذجياً لأسلوب الضغط العالي الذي يعتمده تين هاج، وفي حال انتقاله إلى فريق كبير، قد يكون له تأثير مضاعف.

ماثيوس كونيا «مانشستر يونايتد»

اللاعب البرازيلي القادم من ولفرهامبتون يمتاز بحركته المستمرة خارج منطقة الجزاء، وسجل 11 هدفاً في الموسم الماضي وصنع 4 أهداف، ويُعد من أفضل اللاعبين في التحولات الهجومية السريعة، أسلوبه الشبيه بجابرييل خيسوس يمنحه مرونة تكتيكية يحتاجها هجوم «اليونايتد».

فلوريان فيرتز «ليفربول»

يعتبر من أفضل صانعي اللعب الشباب في أوروبا، مع باير ليفركوزن، أسهم في 18 هدفاً «سجل 11 وصنع 7»، وأسهم في تتويجهم بـ«البوندسليجا»، ويبلغ من العمر 22 عاماً فقط، ويتميز برؤية استثنائية في الثلث الأخير، صفقة فنية كبيرة لليفربول الطامح للعودة إلى القمة.

إيثان نوانيري «أرسنال»

أصغر لاعب شارك في الدوري الإنجليزي «ظهر للمرة الأولى بعمر 15 عاماً»، والآن بعمر 18، أصبح لاعباً أساسياً في وسط أرسنال خلال فترة الإعداد، ويمتلك قدرة على اللعب في مركز 10 و8، وتُظهر أرقامه في الأكاديمية معدل مساهمة تهديفية 1.2 في كل مباراة.

ألكسندر إيزاك «نيوكاسل»

النجم السويدي خطف الأنظار بعد تسجيله 21 هدفاً الموسم الماضي في الدوري، ليصبح أحد أبرز الهدافين، ويتميز بالرشاقة، والتوقيت المثالي في التحركات، ويملك معدل تحويل فرص مرتفع للغاية، ومع مشاركة نيوكاسل أوروبياً، سيكون محط أنظار الجماهير الأوروبية أيضاً.

كول بالمر «تشيلسي»

صنع لنفسه اسماً بين أكثر لاعبي «البريميرليج» تأثيراً الموسم الماضي، حيث سجل 14 هدفاً وصنع 9 أهداف، رغم بدايته المتأخرة مع الفريق. يمتاز بالرؤية وصناعة اللعب من العمق، ويُنتظر أن يقود مشروع تشيلسي الجديد تحت قيادة المدرب الجديد.