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الرياضة

«فرانس فوتبول» تعلن «المرشحين الـ 30» للكرة الذهبية غداً

«فرانس فوتبول» تعلن «المرشحين الـ 30» للكرة الذهبية غداً
6 أغسطس 2025 18:56

 
باريس (د ب أ)

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تستعد مجلة «فرانس فوتبول» الفرنسية للكشف عن قائمة المرشحين الـ30 للفوز بجائزة الكرة الذهبية، لأفضل لاعب كرة قدم في العالم، الخميس، وذلك قبل حفل توزيع الجوائز المقرر في 22 سبتمبر المقبل على مسرح دو شاتليه.
وتضم القائمة المرتقبة عدداً من نجوم الساحرة المستديرة في العالم، حيث يأتي في مقدمتهم لامين يامال، نجم برشلونة الإسباني ومنتخب إسبانيا، وعثمان ديمبلي، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي ومنتخب فرنسا.
ومن المرجح أن تشمل القائمة عدداً من لاعبي سان جيرمان، الذي تُوج بلقب دوري أبطال أوروبا في الموسم المنصرم، حيث سيتم منح الجائزة هذا العام بناء على نتائج الموسم المنقضي، وليس السنة التقويمية، أي في الفترة من 1 أغسطس2024 إلى 31 يوليو 2025.
ويبرز اسم كل من لامين يامال وعثمان ديمبلي، كأبرز المرشحين للفوز بالجائزة لعام 2025، حيث فاز الجناح الفرنسي بجميع الألقاب تقريباً خلال موسم 2024-2025 مع سان جيرمان، بما في ذلك دوري أبطال أوروبا، والدوري الفرنسي، وكأس فرنسا، ولم يفشل سوى في التتويج بلقب كأس العالم للأندية، عقب خسارة فريق العاصمة الفرنسية في النهائي أمام تشيلسي الإنجليزي.
وبصفة عامة، أحرز ديمبلي، لاعب برشلونة السابق، 35 هدفاً وقدم 16 تمريرة حاسمة لزملائه خلال 53 مباراة لعبها بمختلف المسابقات.
من ناحية أخرى، توقفت رحلة اللاعب الإسباني مع برشلونة في الدور قبل النهائي لدوري أبطال أوروبا، لكنه فاز بالدوري المحلي وكأس الملك.
ومع منتخب إسبانيا، وصل يامال لنهائي دوري أمم أوروبا، بعد فوزه على فرنسا بنتيجة 5-4 بالدور قبل النهائي للمسابقة القارية، والذي شهد تسجيله هدفين، فيما أحرز مع الفريق الكتالوني 18 هدفاً، وصنع 25 هدفاً آخر لزملائه في 55 مباراة بجميع البطولات. 

 

الكرة الذهبية
فرانس فوتبول
عثمان ديمبلي
باريس سان جيرمان
لامين يامال
برشلونة
دوري أبطال أوروبا
تشيلسي
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