إيفرتون يضم لاعب وسط تشيلسي



ليفربول (أ ب)



أكمل نادي إيفرتون، صفقة التعاقد مع كيرنان ديوسبري-هول، لاعب تشيلسي، منافسه في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وانضم لاعب الوسط «26 عاماً» إلى إيفرتون مقابل حوالي 25 مليون جنيه إسترليني «33 مليون دولار»، حيث وقع على عقد لمدة خمس سنوات.

وقال ديوسبري-هول: «إيفرتون أحد أكبر الأندية في البلاد، وأعتقد أن مستقبله سيكون مشرقاً خلال العامين المقبلين، كان قراراً سهلاً في النهاية أن ألعب هنا مع هذا النادي». وشهد إيفرتون نشاطاً كبيراً في سوق الانتقالات هذا الموسم، حيث يعد ديوسبري-هول خامس صفقة يبرمها الفريق «الأزرق» حالياً، بعد تشارلي ألكاراز، وثيرنو باري، ومارك ترافرز، وآدم أزنو.

وأثبت ديوسبري-هول جدارته في ليستر سيتي قبل انضمامه إلى تشيلسي عام 2024، لكنه لم يشارك أساسياً سوى في مباراتين فقط في الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي مع الفريق اللندني، مكتفياً باللعب في 19 مباراة بجميع المسابقات.

وشدد ديوسبري-هول على أن انتقاله إلى إيفرتون منحه الدافع والعزيمة الإضافية لإثبات جدارته أمام الجميع.