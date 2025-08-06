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الرياضة

أرتيتا: أريد من أرسنال الشعور بأنه «لا يُقهر»!

أرتيتا: أريد من أرسنال الشعور بأنه «لا يُقهر»!
6 أغسطس 2025 19:09

 
لندن (أ ف ب)

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أكد المدرب الإسباني ميكل أرتيتا أن فريقه أرسنال الإنجليزي مؤمن بقدرته على وضع حد لصيامه عن الألقاب، لاسيما الدوري الممتاز الذي أحرزه للمرة الأخيرة عام 2004 أيام المدرب الفرنسي أرسين فينجر.
وبالمجمل، لم يفز أرسنال بأي لقب منذ إحرازه الكأس الإنجليزية عام 2020 في موسمه الأول مع أرتيتا الذي حول الفريق اللندني إلى منافس جدي على لقب الدوري الممتاز، حيث كان قريباً منه في المواسم الثلاثة الماضية، قبل أن يكتفي في النهاية بالوصافة.
كما وصل «المدفعجية» الموسم الماضي إلى نصف نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ 2009، قبل أن ينتهي المشوار على يد باريس سان جيرمان الفرنسي (1-0 و2-1) الذي تُوج لاحقاً باللقب على حساب الإنتر الإيطالي بنتيجة كاسحة (5-0).
ويجد أرتيتا نفسه تحت ضغط إضافي هذا الموسم، بعد التعاقدات التي أجراها النادي اللندني في فترة الانتقالات الصيفية، حيث أنفق قرابة 200 مليون جنيه إسترليني (266 مليون دولار) على المهاجم السويدي فيكتور يوكيريس، لاعب الوسط الإسباني مارتين سوبيميندي، ولاعب الوسط الدنماركي كريستيان نورجارد، وقلب الدفاع الإسباني كريستيان موسكيرا، بالإضافة إلى الجناح نوني مادويكي وحارس المرمى الإسباني كيبا أريسابالاجا.
وقال أرتيتا قبل المباراة الودية ضد فياريال الإسباني استعداداً للموسم الجديد: «نعرف أهدافنا وما نريد تحقيقه هذا الموسم، هناك إيمان كبير بقدرتنا على تحقيق ذلك، كنا قريبين جداً من تحقيق ذلك في المواسم القليلة الماضية، والفريق بأكمله سيحدد ما إذا كنا سنحقق ذلك أم لا؟».
وأردف «لكن في الوقت نفسه، يجب أن نحرص على عدم إغفال ما يتعين علينا القيام به يومياً للوصول إلى المستويات التي نريدها، علينا أن نحدد المتطلبات التي نريدها ضمن هذا الهدف، لأن هذا الأمر الأهم على الإطلاق، يجب أن يكون التركيز على المتطلبات الداخلية قبل أي متطلبات خارجية، هذا ما نسعى لتحقيقه كل يوم».
وأفاد أرتيتا بأنه يريد من لاعبيه الشعور بأنهم «لا يُقهرون» على أرضهم بفضل العلاقة الخاصة التي تربطهم بجمهورهم، مضيفاً: «نريد أن يكون هناك فوراً تواصل بين جمهورنا ولاعبينا، وأن نبدأ ببناء زخم وأن نشعر بأننا لا نقهر على أرضنا».
يبدأ أرسنال مشواره في الدوري الممتاز بمواجهة نارية خارج الديار ضد غريمه مانشستر يونايتد في 17 أغسطس.

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
أرسنال
ميكيل أرتيتا
أرسين فينجر
دوري أبطال أوروبا
باريس سان جيرمان
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